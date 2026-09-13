Главный приз 83-го Венецианского фестиваля «Золотой лев» присужден фильму «Неизвестная женщина» датчанки египетского происхождения Май эль-Туки. Илья Хржановский (признан в РФ иностранным агентом) награжден «Серебряным львом» за лучшую режиссуру фильма «Дау».

Хотя эти итоги во многом совпадают с настроениями фестивальной публики и прогнозами экспертов, они все равно выглядят довольно неожиданными. Возглавлявшая жюри актриса и режиссер Мэгги Джилленхол в самом начале фестиваля настроила всех на политические решения. И после триумфальной премьеры израильского пропалестинского фильма NAZA ему прочили почти неизбежную победу — одни с восторгом, другие с содроганием. Но решениями жюри NAZA был отодвинут в призовой иерархии на четвертую позицию — отмечен спецпризом жюри. Режиссеры Юваль Абрахам и Рахель Шор, получая эту «утешительную» награду, выглядели разочарованными: они явно ожидали большего. Хотя зал во главе с директором фестиваля Альберто Барберой приветствовал их стоя, но это уже выглядело скорее формальным знаком поддержки.

Что касается самой Мэгги Джилленхол, она проявила себя как сильный дипломат и разумный профессионал с принципами. Все три лучших фильма конкурса оказались призерами. Корейская «Возможная любовь» Ли Чхан Дона удостоена Большого приза жюри «Серебряный лев», «Дау» Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) — приза за режиссуру, «Дикая лошадь» Мартина Макдоны — Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, присужденного Джону Малковичу. Эту экстраординарную роль в великолепном фильме невозможно было не отметить.

Но на первый план жюри вывело более скромную по своим достоинствам «Неизвестную женщину», наградив ее не только «Золотым львом», но вдобавок Кубком Вольпи за исполнение главной роли Матильдой Арсель. В ответ на замечание одного из журналистов о том, что регламент фестиваля запрещает давать две награды одному фильму, глава жюри сказала, что исключения возможны, если за вторую награду все голосуют единогласно. А это был тот самый случай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Известная женщина прославила неизвестную».