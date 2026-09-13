Экс-замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю обвинили в «откатах» на 63 млн рублей

Как стало известно “Ъ”, бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова и его сообщников, задержанных за взятки, отправили в Москву. По данным СКР, «откаты» от директора и учредителя ООО «Региональный миграционный центр паспортно-визовых услуг» (РМЦ ПВУ) Владимира Денисюка полицейские стали получать практически сразу после создания фирмы в 2021 году. С предложением к коммерсанту платить взятки обратился якобы сам господин Чебураков, а господин Денисюк на его условия согласился.

Мигранты вынуждены были обращаться в фирму, так как по договоренности с полицейскими в ФГУП ПВС МВД России при подаче документов у иностранцев создавались искусственные волокита и очереди, а людям по разным причинам отказывали в приеме бумаг. Зато после обращения в ООО РМЦ ПВУ вопросы решались намного быстрее. Покровительство фирме, которую полицейские не беспокоили проверками, по данным СКР, позволило ей быстро стать монополистом в сфере коммерческих услуг по оформлению документов иностранцам в регионе.

«Откаты» господин Денисенко платил господину Чебуракову, предоставившему реквизиты и пароли к карточке своей жены, которой открыли счет в Альфа-банке. Всего, как установили следователи, с 24 августа 2021 года по 14 июля 2025 года господин Денисюк произвел 85 незаконных перечислений в пользу полковника, а также его соучастников на сумму не менее 63 532 500 руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Краснодарские взятки изучат в столице».