В январе-августе спрос на новостройки в Подмосковье упал на 8,8%, в Москве — на 37,2%

Спрос на первичную жилую недвижимость в Подмосковье за январь—август уменьшился всего на 8,8% год к году, до 25,6 тыс. сделок, при этом в Москве этот показатель за аналогичный период сократился более заметно — на 37,2% год к году, до 32,3 тыс. сделок, подсчитали на аналитической платформе bnMAP.pro по запросу “Ъ”. О похожей динамике говорят в «Метриуме»: по данным компании, в Москве за восемь месяцев этого года было реализовано жилой недвижимости на 37% меньше год к году, в Подмосковье — всего на 6%.

Смещение активности покупателей фиксируется и в Ленинградской области, где число сделок с первичным жильем за восемь месяцев этого года увеличилось на 46,4% год к году, до 15 тыс., а в Санкт-Петербурге, напротив, снизилось на 4%, до 19,4 тыс., подсчитали в bnMAP.pro.

В результате доля Подмосковья в общем объеме сделок с новостройками в Московской агломерации за восемь месяцев текущего года увеличилась на 9 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 65%, доля Ленинградской области в целом по Петербургской агломерации — на 10 п. п. год к году, до 34%, отмечает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Покупатели городских окраин».