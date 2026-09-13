В январе-августе спрос на новостройки в Подмосковье упал на 8,8%, в Москве — на 37,2%
Спрос на первичную жилую недвижимость в Подмосковье за январь—август уменьшился всего на 8,8% год к году, до 25,6 тыс. сделок, при этом в Москве этот показатель за аналогичный период сократился более заметно — на 37,2% год к году, до 32,3 тыс. сделок, подсчитали на аналитической платформе bnMAP.pro по запросу “Ъ”. О похожей динамике говорят в «Метриуме»: по данным компании, в Москве за восемь месяцев этого года было реализовано жилой недвижимости на 37% меньше год к году, в Подмосковье — всего на 6%.
Смещение активности покупателей фиксируется и в Ленинградской области, где число сделок с первичным жильем за восемь месяцев этого года увеличилось на 46,4% год к году, до 15 тыс., а в Санкт-Петербурге, напротив, снизилось на 4%, до 19,4 тыс., подсчитали в bnMAP.pro.
В результате доля Подмосковья в общем объеме сделок с новостройками в Московской агломерации за восемь месяцев текущего года увеличилась на 9 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 65%, доля Ленинградской области в целом по Петербургской агломерации — на 10 п. п. год к году, до 34%, отмечает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.
Подробнее — в материале «Ъ» «Покупатели городских окраин».
Смещение спроса в область связано прежде всего с доступностью покупки: для рынка новостроек критичны первоначальный взнос, процентная ставка и ежемесячный платеж, причем спрос резко меняется при изменении этих параметров. В Петербургской агломерации в 2021 году отмечалось, что снижение доходов и рост цен усилили переход покупателей из города в область, где квартиры оставались дешевле.
Меняется и сам способ финансирования сделки. В 2025 году основная часть покупок новостроек проходила уже не с ипотекой, а с рассрочкой, главным образом на период строительства, поэтому размер первоначальных затрат и будущего платежа приобретает для покупателей дополнительное значение. Похожее перераспределение уже фиксировалось в первом квартале 2022 года: доля Санкт-Петербурга в спросе Петербургской агломерации снизилась до 69% против 78% годом ранее, тогда как в Ленинградской области число зарегистрированных ДДУ выросло на 53% за год.