Покупатели городских окраин

В январе—августе объем сделок с новостройками в Подмосковье уменьшился всего на 8,8% в годовом выражении, при этом в Москве спрос на такое жилье за этот же период упал на 37,2%. Покупатели жилья переходят из столицы в область, где цены позволяют уложиться в лимиты льготной ипотеки. Похожая ситуация складывается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Спрос на первичную жилую недвижимость в Подмосковье за январь—август уменьшился всего на 8,8% год к году, до 25,6 тыс. сделок, при этом в Москве этот показатель за аналогичный период сократился более заметно — на 37,2% год к году, до 32,3 тыс. сделок, подсчитали на аналитической платформе bnMAP.pro по запросу “Ъ”. О похожей динамике говорят в «Метриуме»: по данным компании, в Москве за восемь месяцев этого года было реализовано жилой недвижимости на 37% меньше год к году, в Подмосковье — всего на 6%.

Смещение активности покупателей фиксируется и в Ленинградской области, где число сделок с первичным жильем за восемь месяцев этого года увеличилось на 46,4% год к году, до 15 тыс., а в Санкт-Петербурге, напротив, снизилось на 4%, до 19,4 тыс., подсчитали в bnMAP.pro.

В результате доля Подмосковья в общем объеме сделок с новостройками в Московской агломерации за восемь месяцев текущего года увеличилась на 9 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 65%, доля Ленинградской области в целом по Петербургской агломерации — на 10 п. п. год к году, до 34%, отмечает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Переток спроса в пригороды Москвы и Санкт-Петербурга связан с более доступной стоимостью жилья в этих районах, которая укладывается в стандартные лимиты субсидируемых ипотечных программ, отмечает директор по стратегическому развитию Element Елизавета Конвей.

Так, доля ипотечных сделок в августе в Москве составила 48% против 67% в Подмосковье, в Санкт-Петербурге этот показатель за аналогичный период составил 51%, в Ленинградской области — 63%, следует из подсчетов Dataflat.ru.

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке Подмосковья в первой половине этого года составила 227 тыс. руб. за 1 кв. м, в Москве — 858 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным директора по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеси Дзюбы. В Санкт-Петербурге стоимость первичного жилья за восемь месяцев текущего года составила 315 тыс. руб. за 1 кв. м, в Ленинградской области — 180 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитала коммерческий директор Level Group Александра Мамохина.

Заметное сокращение объема сделок в Москве также связано с большим объемом высокобюджетного предложения. В условиях по-прежнему дорогого заемного финансирования девелоперы в Москве для сохранения маржинальности переориентировались на возведение элитного жилья, говорит директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин. За восемь месяцев этого года стартовало 30 таких проектов, что на 30% больше год к году, добавляет Александра Мамохина.

В то же время в Москве наиболее ликвидное предложение из массового сегмента быстро вымывается, что способствует переориентации покупателей на приобретение жилья в Подмосковье, отмечает Олеся Дзюба. По ее словам, в соседней области достаточно предложения: только в январе—июне на этот рынок вышло проектов на 1,3 млн кв. м, что на 29% больше год к году.

По этой же причине спрос смещается в Ленинградскую область и в Санкт-Петербурге, где, по словам Александры Мамохиной, количество доступного жилья в центре города ограниченно. За январь—август в городе появилось 863 тыс. кв. м нового предложения, что на 35% меньше год к году, в то же время на рынок Ленинградской области вышло 918 тыс. кв. м жилья — на 34% больше год к году, добавляет эксперт.

София Мешкова