Кушнер: неготовность Киева пойти на территориальные уступки препятствует миру

В Киеве прошла конференция «Ялтинской европейской стратегии» — ежегодный форум, собирающий западных партнеров Украины. Главными спикерами стали американские представители — выступивший по видеосвязи зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и экс-министр армии США Дэниел Дрисколл, занимавшийся украинским урегулированием до своей отставки. В своем выступлении Кушнер заявил, что основным препятствием для достижения мира остается неготовность Киева пойти на территориальные уступки. Несмотря на тупик переговорного процесса, США готовятся к его возобновлению и в ближайшие недели намерены предложить Москве и Киеву «креативные идеи» для достижения мира.

Проводимая с 2004 года конференция так называемой Ялтинской европейской стратегии, собирающая действующих и отставных политиков и бизнесменов западного мира для обсуждения путей поддержки Киева, в этом году выявила усиливающееся брожение по украинскому вопросу и ослабление позиций европейских сторонников идеи возвращения к границам 1991 года.

Заявления американских представителей показали, что администрация США не дает европейцам монополизировать украинское урегулирование. Однако при этом единого мнения по Украине нет не только в Европе, но и в Вашингтоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не новая Ялта».