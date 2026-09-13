Кушнер: неготовность Киева пойти на территориальные уступки препятствует миру
В Киеве прошла конференция «Ялтинской европейской стратегии» — ежегодный форум, собирающий западных партнеров Украины. Главными спикерами стали американские представители — выступивший по видеосвязи зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и экс-министр армии США Дэниел Дрисколл, занимавшийся украинским урегулированием до своей отставки. В своем выступлении Кушнер заявил, что основным препятствием для достижения мира остается неготовность Киева пойти на территориальные уступки. Несмотря на тупик переговорного процесса, США готовятся к его возобновлению и в ближайшие недели намерены предложить Москве и Киеву «креативные идеи» для достижения мира.
Проводимая с 2004 года конференция так называемой Ялтинской европейской стратегии, собирающая действующих и отставных политиков и бизнесменов западного мира для обсуждения путей поддержки Киева, в этом году выявила усиливающееся брожение по украинскому вопросу и ослабление позиций европейских сторонников идеи возвращения к границам 1991 года.
Заявления американских представителей показали, что администрация США не дает европейцам монополизировать украинское урегулирование. Однако при этом единого мнения по Украине нет не только в Европе, но и в Вашингтоне.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не новая Ялта».
В американской конструкции территориальный вопрос выступает главным незакрытым элементом: по словам Джареда Кушнера, остальные пункты соглашения уже разработаны и согласованы, а препятствием остается готовность Украины отступить до обозначенной линии. Поэтому речь идет не только о прекращении огня, а о фиксации территориальных изменений как условия всей сделки.
В неофициальной версии плана, о которой сообщалось 7 сентября 2026 года, предусматривались прекращение огня, вывод украинских войск из Донбасса и части Запорожской области, возможное размещение там контингента ООН, референдум и выборы. Киеву также предлагалось отказаться от силового возвращения перешедших под российский контроль территорий, закрепить внеблоковый статус и не вступать в НАТО и другие военные союзы.
Даже согласие по территориальному пункту не закрывает переговорную повестку: сторонам еще предстоит найти общий подход к возможному размещению западных войск на Украине, контролю над территориями на востоке и управлению атомной электростанцией. Дополнительным ограничением остается формат: Вашингтон считает рабочей трехстороннюю схему с Россией и Украиной, тогда как Москва выступает против участия европейских представителей; Кремль при этом предупреждал, что затягивание Киевом решения может ухудшить условия сделки для него.