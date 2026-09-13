Отток из фондов американских акций за неделю составил $3,9 млрд

О том, что международные инвесторы сокращают вложения в фонды акций американских компаний, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 9 сентября, $3,9 млрд. Это на $2 млрд меньше потерь неделей ранее, но текущая неделя стала третьей подряд, когда инвесторы забирают деньги. В сумме потери фондов составили $14,2 млрд. По итогам минувшей недели индекс S&P 500 снизился на 0,8%, до 7657 пунктов, что лишь на 2% ниже исторического максимума, установленного 13 августа.

Текущий период оттоков стал самым продолжительным с весны 2025 года. Тогда на фоне развернутой президентом США Дональдом Трампом торговой войны выросли риски рецессии американской экономики, вынудившие международных инвесторов сокращать вложения в акции. В итоге с 10 апреля по 7 мая 2025 года потери фондов составили почти $24 млрд.

Управляющие отмечают секторальное расслоение внутри американского рынка. Наряду с высокотехнологичными компаниями, которые выигрывают от разработок в области ИИ, лидирующие позиции занимает энергетика, тогда как потребительские и промышленные сегменты испытывают давление. В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за итогами заседания ФРС США, а также за сигналами регулятора относительно дальнейших шагов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отток на подъеме».