Отток на подъеме

За неделю, закончившуюся 9 сентября, чистый отток средств международных инвесторов из фондов американских акций составил $3,9 млрд, за три недели непрерывного оттока — $14,2 млрд. По мнению управляющих, возвращение цен на нефть к отметке выше $100 за баррель может вынудить ФРС повысить ключевую ставку, что негативно скажется на рынке акций, особенно отдельных его секторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

О том, что международные инвесторы сокращают вложения в фонды акций американских компаний, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 9 сентября, $3,9 млрд. Это на $2 млрд меньше потерь неделей ранее, но текущая неделя стала третьей подряд, когда инвесторы забирают деньги. В сумме потери фондов составили $14,2 млрд. По итогам минувшей недели индекс S&P 500 снизился на 0,8%, до 7657 пунктов, что лишь на 2% ниже исторического максимума, установленного 13 августа.

Текущий период оттоков стал самым продолжительным с весны 2025 года. Тогда на фоне развернутой президентом США Дональдом Трампом торговой войны выросли риски рецессии американской экономики, вынудившие международных инвесторов сокращать вложения в акции. В итоге с 10 апреля по 7 мая 2025 года потери фондов составили почти $24 млрд.

Нынешнее бегство инвесторов вызвано обострением ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к росту цен на нефть выше уровня $100 за баррель (см. “Ъ” от 9 сентября). Причем выше данной отметки поднялась не только североморская нефть Brent, но и основной эталонный сорт техасской нефти WTI. В таких условиях стоимость дизтоплива в США впервые превысила уровень $6 за галлон, усилив инфляционные опасения. «С учетом неопределенности перед заседанием ФРС и важными данными, в том числе по инфляции, многие предпочитают не рисковать и зафиксировать прибыль»,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.

По данным CME FedWatch, вероятность подъема ставки на заседании 15–16 сентября оценивается рынком в 87% против 67% в начале месяца.

В таких условиях доходности десятилетних казначейских облигаций впервые за три года приблизились к уровню 5%, прибавив с начала месяца 22 базисных пункта. «При текущих доходностях облигаций у инвесторов снова появилась реальная альтернатива акциям, поэтому премия за риск становится более значимой. Это повышает требования к ожидаемой доходности американского рынка и усиливает различия между отдельными компаниями и секторами»,— говорит глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

$3,9 млрд вывели международные инвесторы из фондов американских акций за неделю, закончившуюся 9 сентября, по Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)

Управляющие отмечают секторальное расслоение внутри американского рынка. Наряду с высокотехнологичными компаниями, которые выигрывают от разработок в области ИИ, лидирующие позиции занимает энергетика, тогда как потребительские и промышленные сегменты испытывают давление. «Более высокие цены на энергию поддерживают денежные потоки производителей сырья, но одновременно увеличивают издержки транспорта, промышленности и части потребительского сектора,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.— Нефтяной шок важен не только как инфляционный фактор — он меняет распределение корпоративной маржи между секторами и тем самым усиливает различия в их привлекательности».

В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за итогами заседания ФРС США, а также за сигналами регулятора относительно дальнейших шагов. Решение повысить ставку, как отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, уже почти полностью учтено рынком, так что реакция будет больше на обновленные среднесрочные экономические прогнозы и риторику. «Ключевой вопрос — считает ли регулятор рост цен на энергию временным шоком предложения или риском более широкого переноса в услуги, зарплаты и инфляционные ожидания. Для рынка это важнее самого шага по ставке»,— продолжает он. «Если ФРС будет вынуждена дольше удерживать жесткие финансовые условия, давление сохранится не только на мультипликаторы, но и на корпоративную прибыль: дорогая энергия повышает издержки, а высокая ставка увеличивает стоимость капитала»,— отмечает Елена Нефедова. Решение сохранить ставку на неизменном уровне, как считает Александр Ковалев, может стать мощнейшим фактором позитива для рынка акций.

Виталий Гайдаев