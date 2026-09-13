В Екатеринбурге прошла Уральская ночь музыки на Международном фестивале молодежи

В Екатеринбурге 12 сентября на площадке «Экспо» в рамках Международного фестиваля молодежи во второй раз за год прошел фестиваль Ural Music Night (Уральская ночь музыки), сообщило издание Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Перед зрителями выступили «Чиж & Co», «Другой оркестр», ТОП, polnalubvi, «Ягода», NITI DILA, Вася Писаренко и бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

О том, что фестиваль пройдет во второй раз за год, стало известно в конце августа. «Для нас участие в Международном фестивале молодежи — возможность показать Екатеринбург через музыку. Уральский рок давно стал одним из культурных символов не только региона, но и страны. Это целая среда, история города и поколений людей. Мы хотим познакомить с ней гостей из разных стран и показать, какое место Екатеринбург занимает на музыкальной карте не только России, но и мира»,— отметила тогда директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Шубенко.

Реализация проекта стала возможной благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.