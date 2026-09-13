Песков связал эскалацию в Йемене с операцией США и Израиля против Ирана
Песков: эскалация в Йемене вызвана ударами США и Израиля по Ирану
Возобновление военной активности радикального шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене вызвано началом американо-израильских ударов по Ирану, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Дальнейшая эскалация, по его словам, грозит непредсказуемыми экономическими последствиями.
Дмитрий Песков напомнил, что еще в начале операции Израиля и США Владимир Путин предупреждал о дестабилизации всего региона. «Последствия этого мы сейчас наблюдаем»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Дальнейшие последствия для мировой экономики представитель Кремля назвал труднопросчитываемыми. «Будет очень серьезно для всех, причем серьезно со знаком минус»,— добавил он.
Конфликт Саудовской Аравии и хуситов обострился в июле после авиаудара по аэропорту Саны. Войска международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, ударили по взлетно-посадочной полосе, пытаясь помешать посадке самолета с высокопоставленными хуситами.
С того момента движение объявило Саудовской Аравии морскую блокаду и начало бить по судам и энергетическим объектам страны. В начале сентября хуситы захватили портовый город Моху на западном побережье Йемена и начали атаковать острова Ханиш в Красном море.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».
По сообщениям иранских источников, Тегеран потребовал от хуситов начать нынешнюю военную кампанию, чтобы оказать давление на Эр-Рияд, пообещав взамен поставки оружия, финансовую помощь и услуги иранских военных советников. Одновременно глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими предупреждал, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив по примеру перекрытого Ираном Ормузского пролива, обвинив Тегеран в использовании хуситов для давления на страны региона. Таким образом, угроза распространяется не только на отдельные суда, но и на сам коридор между Красным морем и Аденским заливом.
Практический эффект уже проявился в сокращении движения: по данным мониторинговой платформы Kpler, 10 сентября через Баб-эль-Мандеб прошли всего шесть торговых судов против 30 днем ранее.
Масштаб потенциального риска объясняется ролью пролива: по оценкам, опубликованным в марте 2026 года, его грузовой трафик обеспечивает примерно 12% мировой торговли, включая около 9% морской нефти и до 30% контейнерных перевозок; при нарушении маршрута судам придется огибать всю Африку. Опыт предыдущей волны атак хуситов показывает, насколько чувствителен транзит: в апреле 2024 года судоходство в Суэцком канале из-за атак в Баб-эль-Мандебском проливе сокращалось на 66%.