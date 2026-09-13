Песков связал эскалацию в Йемене с операцией США и Израиля против Ирана

Возобновление военной активности радикального шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене вызвано началом американо-израильских ударов по Ирану, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Дальнейшая эскалация, по его словам, грозит непредсказуемыми экономическими последствиями.

Дмитрий Песков напомнил, что еще в начале операции Израиля и США Владимир Путин предупреждал о дестабилизации всего региона. «Последствия этого мы сейчас наблюдаем»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Дальнейшие последствия для мировой экономики представитель Кремля назвал труднопросчитываемыми. «Будет очень серьезно для всех, причем серьезно со знаком минус»,— добавил он.

Конфликт Саудовской Аравии и хуситов обострился в июле после авиаудара по аэропорту Саны. Войска международно признанного правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, ударили по взлетно-посадочной полосе, пытаясь помешать посадке самолета с высокопоставленными хуситами.

С того момента движение объявило Саудовской Аравии морскую блокаду и начало бить по судам и энергетическим объектам страны. В начале сентября хуситы захватили портовый город Моху на западном побережье Йемена и начали атаковать острова Ханиш в Красном море.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».