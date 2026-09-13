В Косово прошел многотысячный митинг в поддержку экс-президента Хашима Тачи

Ожидаемый на наступающей неделе вердикт Специального суда в Гааге станет, пожалуй, самым значимым в его истории. Прокуроры требуют для экс-премьера и экс-президента Косово Хашима Тачи и трех других бывших командиров Армии освобождения Косово по 45 лет тюрьмы по обвинению в военных преступлениях. Суровый приговор способен взорвать ситуацию в Косово, где Хашима Тачи считают «героем борьбы за независимость».

Многотысячный митинг в поддержку экс-премьера и экс-президента Косово Хашима Тачи и трех других бывших командиров Армии освобождения Косово (АОК) — экс-спикеров парламента Кадри Весели и Якупа Красничи, а также бывшего депутата Реджепа Селими — прошел 12 сентября в Приштине под лозунгом «Марш за свободу». Центральную площадь главного города Косово и все прилегающие улицы заполнили тысячи людей, выступали ветераны АОК, многочисленные политики. Общее мнение выразил лидер Демпартии Бедри Хамза, который предупредил: «Решение суда в Гааге 18 сентября не будет принято, если оно окажется несправедливым. Предупреждаем тех, кто будет его принимать: подумайте хорошенько о последствиях, прежде чем объявите свое решение».

Митинг в Приштине был приурочен к ожидаемому в конце недели вынесению Специальным судом в Гааге приговора Хашиму Тачи и его бывшим соратникам по АОК. Суд был создан в 2015 году решением косовского парламента с целью привлечения к ответственности бывших командиров и бойцов АОК, совершивших военные преступления в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев против Сербии в 1998–1999 годах. Хотя суд действует в рамках косовской юрисдикции, его персонал составляют исключительно иностранцы и работает он в Гааге, дабы избежать возможного давления на свидетелей.

Бывший президент и премьер Хашим Тачи вместе с тремя соратниками по АОК предстал перед гаагским правосудием в конце 2020 года, а суд над ними начался три года спустя. Прокуроры сочли Армию освобождения Косово «хорошо структурированной военной организацией, в которой обвиняемые занимали руководящие посты». По версии обвинения, в годы вооруженной борьбы с Сербией было создано более 50 центров АОК, в которых незаконно содержались ее противники, в том числе албанцы, сербы, цыгане и другие; они подвергались пыткам, их убивали, в результате чего погибли около 100 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гаагский вердикт объявлен взрывоопасным».