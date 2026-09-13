Украина сама спровоцировала интенсификацию российских ударов по своей территории. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская Федерация не била по всему подряд, — сказал он —. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры».

Об артефакте из древнегреческой мифологии в начале месяца говорил Владимир Путин, рассказывая о российском ответе на удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по НПЗ. Он заявил, что российские власти «исходили из того, что это чисто гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких бы то ни было атак». Москва была вынуждена «отвечать зеркально», добавил он и предположил, что «наш ответ ... оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры».