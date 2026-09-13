Песков заявил, что Россия «не била по всему подряд» на Украине
Украина сама спровоцировала интенсификацию российских ударов по своей территории. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская Федерация не била по всему подряд, — сказал он —. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры».
Об артефакте из древнегреческой мифологии в начале месяца говорил Владимир Путин, рассказывая о российском ответе на удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по НПЗ. Он заявил, что российские власти «исходили из того, что это чисто гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких бы то ни было атак». Москва была вынуждена «отвечать зеркально», добавил он и предположил, что «наш ответ ... оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры».
Летом 2026 года российские власти связывали усиление ответных действий прежде всего с участившимися ударами по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливно-энергетического комплекса России. По сообщениям того периода, атаки привели к дефициту топлива, росту цен и очередям на заправках; именно продолжающиеся атаки по гражданской инфраструктуре и ТЭК Москва называет основанием для ответных ударов по сопоставимым объектам.
В начале сентября 2026 года Владимир Путин сообщил о приказе наносить массированные удары по энергетике Украины, сопроводив это словами «Они бьют по нашим — получат ответ». При этом, по его словам, из поврежденных российскими атаками нефтеперерабатывающих заводов удалось отремонтировать только 10%, хотя защиту объектов российская сторона уже начала усиливать.