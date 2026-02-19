Гаагский суд омрачил косовскую годовщину

Косово на этой неделе отметило 18-ю годовщину провозглашения независимости. Однако впервые за 18 лет торжества в Приштине оказались в тени другого события. 18 февраля в Специальном суде в Гааге завершился судебный процесс над тем, кто в 2008 году косовскую независимость провозгласил — бывшим премьером и президентом Косово Хашимом Тачи. Обвинение потребовало для него и трех других бывших командиров Армии освобождения Косово по 45 лет тюрьмы по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Косово Хашим Тачи

Фото: Koen van Weel / Reuters Бывший президент Косово Хашим Тачи

18-ю годовщину провозглашения независимости в Приштине отметили не только традиционным парадом косовских сил безопасности, которые к 2028 году должны превратиться в полноценную армию, но и массовым митингом протеста. Тысячи людей собрались во вторник вечером в косовской столице, чтобы выразить поддержку бывшему президенту и премьеру Косово Хашиму Тачи и трем его соратникам по Армии освобождения Косово (АОК), которые предстали перед Специальным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. На митинге присутствовала и нынешний президент Косово Вьоса Османи, которая, впрочем, выступать не стала.

В среду, 18 февраля, продолжавшийся три года гаагский судебный процесс завершился. Прокуроры потребовали для каждого из обвиняемых по 45 лет тюремного заключения.

Специальный суд в Гааге был создан в 2015 году решением косовского парламента с целью привлечения к ответственности бывших командиров и бойцов АОК, совершивших военные преступления в ходе вооруженной борьбы косовских албанцев против Сербии в 1998–1999 годах. Хотя суд действует в рамках косовской правовой системы, его персонал составляют исключительно иностранцы, и работает он в Гааге, дабы избежать возможного запугивания свидетелей. Бывший президент и премьер Косово Хашим Тачи, экс-спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший депутат Реджеп Селими предстали перед гаагским правосудием в конце 2020 года, а суд над ними начался три года спустя.

В итоге прокуроры сочли АОК хорошо структурированной военной организацией, в которой обвиняемые занимали руководящие посты.

По их версии, в годы вооруженной борьбы с Сербией было создано более 50 центров АОК, в которых незаконно содержались ее противники, в том числе албанцы, сербы, цыгане и другие, они подвергались пыткам и убийствам, в результате чего погибли около ста человек. Преступления, как считает прокуратура, совершались ради установления контроля над Косово. Обвинение представило показания 125 свидетелей, данные о большинстве которых не раскрывались.

Защита практически все обвинения отвергла, а ее ключевой тезис состоял в отсутствии доказательств, что Хашим Тачи и другие обвиняемые знали о возможных преступлениях боевиков АОК. Кроме того, адвокаты настаивали, что ни западные дипломаты, ни западные разведслужбы никогда не упоминали о причастности Хашима Тачи к военным преступлениям. В его защиту на суде выступили бывший главком НАТО в Европе Уэсли Кларк, бывший высокопоставленный дипломат США Кристофер Хилл и экс-сотрудник Госдепа Джеймс Рубин. А сам Хашим Тачи в заключительном слове в среду, утверждая, что он «лишь присоединился к освободительной борьбе народа Косово», процитировал бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая в свое время заявила: «Своими действиями в отношении народа Косово Слободан Милошевич (президент Сербии.— “Ъ”) стал главным организатором АОК».

Теперь у судей Специального суда в Гааге есть три месяца, чтобы вынести и объявить приговор, которого, без сомнения, будут с нетерпением ожидать не только в Косово, но многие покровители Хашима Тачи на Западе.

Геннадий Сысоев