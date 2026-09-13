На пост главы Сызрани претендует Андрей Советкин
На пост главы администрации Сызрани претендует Андрей Советкин, первый заместитель нынешнего градоначальника Сергея Володченкова. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам совещания с руководством города.
Фото: Антон Кузьмин / Коммерсантъ
«Скоро в городе сменится глава. Сергей Володченков станет министром внутренней политики региона. Если местный депутатский корпус поддержит Андрея Советкина, то он будет новым руководителем Сызрани»,— говорится в сообщении.
О том, что глава Сызрани Сергей Володченков возглавит министерство внутренней политики Самарской области, стало известно 7 сентября. Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил, что чиновник перейдет на новую должность после выборов.
Андрей Советкин занял пост замглавы Сызрани в 2013 году. До этого он был начальником планово-экономического отдела Сызранского нефтеперерабатывающего завода.