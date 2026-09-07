Глава Сызрани перейдет на работу в правительство Самарской области

Глава Сызрани Сергей Володченков возглавит министерство внутренней политики Самарской области. Чиновник перейдет на новую должность после выборов, сообщил на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сргей Володченков был назначен на должность исполняющего обязанности главы Сызрани в августе 2024 года. Спустя месяц его избрали руководителем города.

Чиновник ранее работал в АО «Тяжмаш» с 2009 года по 2024 год сначала в должности замдиректора по качеству — начальника ОВМ, затем — директором по персоналу. В 2018 году он был избран депутатом гордумы Сызрани, в 2023 году — переизбран.

Пост министра внутренней политики Самарской области с 1 декабря 2025 года занимал Александр Кузнецов. Ранее он работал главой Чапаевска, а до этого руководил администрацией Октябрьского района Самары и служил заместителем прокурора Самары. В июне 2026 года чиновник был назначен исполняющим обязанности главы Волжского района Самарской области, но ушел в отставку спустя три недели после назначения.

Андрей Сазонов