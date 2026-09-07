Глава Сызрани перейдет на работу в правительство Самарской области
Глава Сызрани Сергей Володченков возглавит министерство внутренней политики Самарской области. Чиновник перейдет на новую должность после выборов, сообщил на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Сргей Володченков был назначен на должность исполняющего обязанности главы Сызрани в августе 2024 года. Спустя месяц его избрали руководителем города.
Чиновник ранее работал в АО «Тяжмаш» с 2009 года по 2024 год сначала в должности замдиректора по качеству — начальника ОВМ, затем — директором по персоналу. В 2018 году он был избран депутатом гордумы Сызрани, в 2023 году — переизбран.
Пост министра внутренней политики Самарской области с 1 декабря 2025 года занимал Александр Кузнецов. Ранее он работал главой Чапаевска, а до этого руководил администрацией Октябрьского района Самары и служил заместителем прокурора Самары. В июне 2026 года чиновник был назначен исполняющим обязанности главы Волжского района Самарской области, но ушел в отставку спустя три недели после назначения.