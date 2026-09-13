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В Екатеринбурге открылась первая очередь нового ТИЦ в Историческом сквере

В Историческом сквере Екатеринбурга открылась первая очередь нового туристско-информационного центра (ТИЦ), сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Туристско-информационный центр на Плотинке станет четвертым, работающим в уральской столице. Сегодня для гостей Екатеринбурга ТИЦ открыты в Музее истории Екатеринбурга, возле стелы Европа — Азия на 17-м километре Ново-Московского тракта и в Водонапорной башне на Плотинке», — подчеркнули в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отметим, в ТИЦ организована работа волонтеров и переводчиков на время проведения Международного фестиваля молодежи.

Ранее и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Среднего Урала Татьяна Белик сообщала, что на поддержку туристических проектов в Свердловской области направят 506 млн руб. Средства распределят на конкурсной основе и направят на благоустройство туристических центров и развитие инфраструктуры.

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