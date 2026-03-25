На конкурсную поддержку свердловских турпроектов выделят полмиллиарда рублей

На поддержку туристических проектов в Свердловской области направят 506 млн руб., рассказала и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Среднего Урала Татьяна Белик на конференции «Туристический потенциал регионов: новые горизонты, тренды и перспективы». Средства распределят на конкурсной основе и направят на благоустройство туристических центров и развитие инфраструктуры.

На благоустройство и развитие туристической инфраструктуры муниципалитетов будет направлено 390 млн руб. — с федеральным и областным софинансированием. Средства распределят между городами по результатам конкурсного отбора. Среди пилотных территорий программы названы Ирбит, Верхотурье, Березовский, где планируется крупный туристско-информационный центр, а также Невьянск и Богданович.

Богданович был выбран благодаря тому, что через него проходит «транзитный поток» из Тюменской области. По словам госпожи Белик, точки туристического притяжения сегодня равномерно распределены по территории области, однако в северных районах развитию отрасли препятствует слабая транспортная доступность.

Еще 116 млн руб. направят на конкурсную поддержку предпринимательских инициатив, заявки на участие принимаются до середины апреля. В числе поддерживаемых направлений — развитие кемпингов и автотуристических маршрутов, создание бассейнов, покупка туристического оборудования и благоустройство территорий отдыха.

В числе амбиций региональной туротрасли, подчеркнула Татьяна Белик, — развитие природно-рекреационного туризма, формирование базы для спортивного и экстремального отдыха, а также событийного и промышленного направлений. «Наша цель — чтобы по мере удаления от Екатеринбурга качество туристической инфраструктуры не снижалось», — сказала она.

Представители туристической сферы поделились своим опытом реализации туристических проектов. Управляющий партнер группы компаний Baden Family Станислав Колчин заметил, что компания стремится сделать упор на улучшение своего клиента — большим спросом на площадке «Баденленда» пользуются такие практики, как стояние на гвоздях и занятия йогой, что показывает стремление людей к совмещению отдыха и саморазвития.

Коммерческий директор «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова рассказала про планы компании создавать проекты с привлечением инвесторов, которые компания будет «забирать» под управление. Сейчас такие уже есть в Шерегеше и на Алтае, а в Екатеринбург девелопер готовится заходить «с лучшими практиками». Для реализации рассматривают в первую очередь Екатеринбург-Сити.

В загородном направлении, как отметила директор по развитию «Аракай Курорты» Ксения Макоха, частой проблемой становится длинная дорога. В частности, в Оленьи ручьи не всегда удобно ездить из-за невозможности там переночевать. Туристическая зона «Аракай» создавалась с учетом интереса туристов к этой локации, первую очередь проекта запустят осенью, а в 2027 году у отдыхающих появится доступ к акватории.

Анна Капустина