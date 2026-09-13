США заявили о 100 перехваченных судах за два месяца морской блокады Ирана
CENTCOM: США перехватили 100 коммерческих судов за 60 дней морской блокады Ирана
Военно-морские силы армии США перехватили 100 коммерческих судов, шедших в порты Ирана с момента возобновления морской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM).
«Ни одно судно не прошло через зону блокады без разрешения военных США. Военнослужащие США сохраняют полную сосредоточенность на выполнении этой задачи»,— указано в сообщении.
После эскалации конфликта в начале июля США снова ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Вашингтон настаивает на полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства, Тегеран же требует снять санкции и стремится к получению административного контроля над водным коридором.
По данным Tasnim, в ближайшее время Исламская республика должна обнародовать семь условий, необходимых для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Иран и Оман договорились, что вход судов в Персидский залив будет осуществляться только через иранские территориальные воды. Выход из залива будет частично находиться в иранских водах.
Блокада означает не полное закрытие Ормузского пролива, а контроль судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, включая все порты на побережье Персидского и Оманского заливов. Нейтральный транзит через пролив к неиранским портам и обратно формально не ограничивается, а гуманитарные грузы вроде продовольствия и медикаментов допускаются, но подлежат досмотру. Таким образом, возможность пройти зависит от назначения судна, а не только от факта нахождения в районе пролива.
На практике американские силы могут перехватывать суда далеко от иранского побережья и принудительно отводить их от портов назначения: в апреле 2026 года танкеры перенаправляли от прибрежных вод Индии, Малайзии и Шри-Ланки. Удаление операций от Ормузского пролива объясняли риском подрыва на плавучих минах. Дополнительным ограничением для судоходства стало отсутствие страхового покрытия: в мае 2026 года американские страховые компании не застраховали ни одно судно, планировавшее проход через пролив, а привлеченные властями США страховщики так и не задействовали программу стоимостью 40 млрд долларов.