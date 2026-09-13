США заявили о 100 перехваченных судах за два месяца морской блокады Ирана

Военно-морские силы армии США перехватили 100 коммерческих судов, шедших в порты Ирана с момента возобновления морской блокады. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM).

«Ни одно судно не прошло через зону блокады без разрешения военных США. Военнослужащие США сохраняют полную сосредоточенность на выполнении этой задачи»,— указано в сообщении.

После эскалации конфликта в начале июля США снова ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Вашингтон настаивает на полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства, Тегеран же требует снять санкции и стремится к получению административного контроля над водным коридором.

По данным Tasnim, в ближайшее время Исламская республика должна обнародовать семь условий, необходимых для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Иран и Оман договорились, что вход судов в Персидский залив будет осуществляться только через иранские территориальные воды. Выход из залива будет частично находиться в иранских водах.