Tasnim: Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива
Иран через посредников передал США семь условий для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти семь условий не будут одобрены американской стороной»,— отметил собеседник Tasnim. Он не раскрыл список требований.
В ближайшее время Иран и Оман объявят о соглашении о временном маршруте прохода судов по Ормузскому проливу, добавил источник Tasnim. На церемонии будут присутствовать представители стран Персидского залива, в том числе Ирака.
Иран и Оман договорились, что вход судов в Персидский залив будет осуществляться только через иранские территориальные воды. Выход из залива будет частично находиться в иранских водах. Соглашение не означает полноценного открытия Ормузского пролива, подчеркнул собеседник Tasnim.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».
Предлагаемый режим означает не полноценное открытие Ормузского пролива, а временный коридор с сохранением за Ираном контроля над частью входящего трафика. Плата за проход в течение 60 дней не предусмотрена, однако возможность избирательных ограничений почти наверняка не снимет опасения судоходных и страховых компаний.
Поэтому договоренность Ирана с Оманом сама по себе не гарантирует безопасность судов: Тегеран связывает возобновление движения с выполнением условий США, а среди сохраняющихся дестабилизирующих факторов называет морскую блокаду своих портов. В обмен на свободный проход коммерческих судов Иран добивается снятия американских санкций.
Предыстория требований стала публичной 8 августа, когда Совбез Ирана назвал среди условий открытия пролива прекращение угроз и войны, снятие морской блокады, компенсацию ущерба, отмену санкций и разморозку активов. Американская блокада портов действовала с 13 апреля по 18 июня, а затем была возобновлена 14 июля, что и связывает вопрос судоходства с более широким урегулированием между сторонами.