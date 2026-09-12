Tasnim: Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран через посредников передал США семь условий для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти семь условий не будут одобрены американской стороной»,— отметил собеседник Tasnim. Он не раскрыл список требований.

В ближайшее время Иран и Оман объявят о соглашении о временном маршруте прохода судов по Ормузскому проливу, добавил источник Tasnim. На церемонии будут присутствовать представители стран Персидского залива, в том числе Ирака.

Иран и Оман договорились, что вход судов в Персидский залив будет осуществляться только через иранские территориальные воды. Выход из залива будет частично находиться в иранских водах. Соглашение не означает полноценного открытия Ормузского пролива, подчеркнул собеседник Tasnim.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».