UKMTO: судно загорелось после обстрела в Ормузском проливе у берегов Омана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обстрел происходит на фоне ограниченного прохода через Ормузский пролив: по состоянию на 4 августа 2026 года иранские власти не пропускали суда без предварительного согласования, а в Вашингтоне заявляли, что морской коридор полностью контролируют ВМС США. Безопасность рейса в этих условиях зависит не только от навигации, но и от разрешительного порядка прохода в зоне противостояния сторон.

5 августа 2026 года Иран и Оман согласовали координаты раздельного маршрута судоходства: все входящие в пролив и Персидский залив суда идут по северному маршруту через иранские воды, а выходящие в Аравийское море — по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. Экипажам и операторам это означает необходимость учитывать действующую схему прохода на каждом участке пути.

Ситуация в проливе обострилась в июле после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США: Иран объявил о закрытии водного пути, США начали блокаду иранских портов, и с того момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам. При этом новые удары по судоходству назывались фактором, способным существенно повысить риск срыва достигнутых договоренностей.