UKMTO: судно загорелось после обстрела в Ормузском проливе у берегов Омана
Неизвестный снаряд попал в судно у берегов оманского острова Джазират Мусандам, сообщает Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO). На борту возник пожар, местные власти эвакуируют членов экипажа.
Под каким флагом шло судно, а также его маршрут и назначение в сообщении UKMTO не указаны. Местные власти информацию не комментировали.
Утром 13 августа вблизи острова Кешм было атаковано торговое судно, принадлежащее Ирану. Погиб один человек, трое пострадали.
Обстрел происходит на фоне ограниченного прохода через Ормузский пролив: по состоянию на 4 августа 2026 года иранские власти не пропускали суда без предварительного согласования, а в Вашингтоне заявляли, что морской коридор полностью контролируют ВМС США. Безопасность рейса в этих условиях зависит не только от навигации, но и от разрешительного порядка прохода в зоне противостояния сторон.
5 августа 2026 года Иран и Оман согласовали координаты раздельного маршрута судоходства: все входящие в пролив и Персидский залив суда идут по северному маршруту через иранские воды, а выходящие в Аравийское море — по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. Экипажам и операторам это означает необходимость учитывать действующую схему прохода на каждом участке пути.
Ситуация в проливе обострилась в июле после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США: Иран объявил о закрытии водного пути, США начали блокаду иранских портов, и с того момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам. При этом новые удары по судоходству назывались фактором, способным существенно повысить риск срыва достигнутых договоренностей.