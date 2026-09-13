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UKMTO: судно загорелось после обстрела в Ормузском проливе у берегов Омана

Неизвестный снаряд попал в судно у берегов оманского острова Джазират Мусандам, сообщает Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO). На борту возник пожар, местные власти эвакуируют членов экипажа.

Под каким флагом шло судно, а также его маршрут и назначение в сообщении UKMTO не указаны. Местные власти информацию не комментировали.

Утром 13 августа вблизи острова Кешм было атаковано торговое судно, принадлежащее Ирану. Погиб один человек, трое пострадали.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обстрел происходит на фоне ограниченного прохода через Ормузский пролив: по состоянию на 4 августа 2026 года иранские власти не пропускали суда без предварительного согласования, а в Вашингтоне заявляли, что морской коридор полностью контролируют ВМС США. Безопасность рейса в этих условиях зависит не только от навигации, но и от разрешительного порядка прохода в зоне противостояния сторон.

5 августа 2026 года Иран и Оман согласовали координаты раздельного маршрута судоходства: все входящие в пролив и Персидский залив суда идут по северному маршруту через иранские воды, а выходящие в Аравийское море — по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. Экипажам и операторам это означает необходимость учитывать действующую схему прохода на каждом участке пути.

Ситуация в проливе обострилась в июле после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США: Иран объявил о закрытии водного пути, США начали блокаду иранских портов, и с того момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам. При этом новые удары по судоходству назывались фактором, способным существенно повысить риск срыва достигнутых договоренностей.

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