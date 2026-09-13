Иран сообщил об атаке на свое торговое судно вблизи острова Кешм
Иранское торговое судно было атаковано в районе островов Кешм и Хенгам (2 км друг от друга) в Персидском заливе. Об этом сообщают Mehr и Irib со ссылкой на заявление местных властей.
Один человек на борту погиб, еще трое получили ранения. Кто нанес удар, не уточняется.
Площадь острова Кешм составляет порядка 1,4 тыс. кв. м. Это крупнейший остров Персидского залива. Как писала Al Jazeera, его расположение позволяет Ирану контролировать заход судов в Ормузский пролив.
Для торгового судоходства опасность на подходах к Ормузскому проливу определяется не только фактическим перекрытием маршрута: судовладельцы и страховые компании не готовы рисковать, поэтому даже сохраняющаяся угроза без формальной блокады способна влиять на решения о проходе, страховании и сопровождении судов. Когда исполнитель атаки не установлен, эта неопределенность сама по себе становится фактором риска для операторов.
Практика последних месяцев показывает, как это работает. В июне 2026 года КСИР заявлял, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана, а после атаки на судно в проливе Международная морская организация ООН приостановила эвакуацию моряков. При этом ВМС США в тот период отказывались выполнять почти ежедневные запросы судоходной отрасли об организации военного эскорта, ссылаясь на слишком высокий риск атак, хотя американское командование заявляло о намерении обеспечивать безопасное прохождение коммерческих судов через пролив.