Иран сообщил об атаке на свое торговое судно вблизи острова Кешм

Иранское торговое судно было атаковано в районе островов Кешм и Хенгам (2 км друг от друга) в Персидском заливе. Об этом сообщают Mehr и Irib со ссылкой на заявление местных властей.

Один человек на борту погиб, еще трое получили ранения. Кто нанес удар, не уточняется.

Площадь острова Кешм составляет порядка 1,4 тыс. кв. м. Это крупнейший остров Персидского залива. Как писала Al Jazeera, его расположение позволяет Ирану контролировать заход судов в Ормузский пролив.