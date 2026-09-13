Тамбовский «Спартак» дома разгромил ФК «Орел» со счетом 3:0

Тамбовский «Спартак» на своем поле уверенно переиграл ФК «Орел» со счетом 3:0. В составе хозяев голами отличились Дмитрий Купцов (32-я мин.), Андрей Малолетов (49-я мин.) и Артем Миронов (80-я мин.). Матч в рамках очередного тура первенства дивизиона «Б» Второй лиги состоялся в субботу, 12 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Таким образом, у тамбовчан в активе сейчас 56 очков после 23 матчей. В своей группе «Спартак» идет на втором месте, уступая только «Волне» из Нижегородской области. Следующую игру тамбовский коллектив проведет на выезде 19 сентября. Соперником станет «Салют Белгород».

«Ъ-Черноземье» накануне также сообщал, что воронежский «Факел» в рамках восьмого тура Премьер-лиги сыграл вничью с калининградской «Балтикой». Встреча завершилась со счетом 2:2. «Огнеопасные» упустили победу на своем поле из-за пенальти на 95-й минуте.

Денис Данилов