Один человек погиб и 14 ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошлые сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) 179 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате удара по Белгородскому округу погибла мирная жительница. Также в Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены 14 человек, среди которых четверо детей. Об этом 12 сентября рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В оперативном штабе региона уточнили, что женщина погибла в результате удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Октябрьский. Четверо пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии. В их числе 9-летний мальчик, попавший под тот же удар БПЛА, что и погибшая, а также семилетняя девочка — она вместе с семьей (супруги и трое детей) находилась в машине, атакованной беспилотником в селе Ржевка Шебекинского округа.

Удары ВСУ в минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Совершено тринадцать обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Шесть раз взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 146 беспилотников.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области. При целенаправленных ударах в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новооскольском, Ракитянском и Шебекинском округах были ранены 16 человек.

Денис Данилов