Над Татарстаном и Чувашией сбили БПЛА

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над территорией Татарстана и Чувашии, сообщает Минобороны России.

Всего за ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 389 украинских БПЛА. Помимо Татарстана и Чувашии, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

Прошедшей ночью в результате атаки БПЛА на Нижнекамск пострадали 12 человек, двое погибли. В ходе атаки были повреждены промышленные и гражданские объекты.

Влас Северин