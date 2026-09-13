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Силы ПВО сбили 389 БПЛА за ночь над регионами России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Чувашии, а также акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

В татарстанском Нижнекамске при атаке погибли два человека, еще шесть получили ранения. На одном из предприятий города начался пожар.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удаленность Нижнекамска примерно на 1,2 тыс. км от Украины не исключает атак на промышленную инфраструктуру. В ночь на 10 августа 2026 года предыдущий налет на город привел к гибели 13 человек, в том числе ребенка, и обращениям за медицинской помощью 78 пострадавших, а в августе 2025 года власти Татарстана сообщали, что целями беспилотников стали ключевые промышленные объекты региона; тогда заводы продолжили работу, пострадавших не было.

Массированный налет создает для ПВО задачу одновременно прикрывать удаленные друг от друга районы и объекты. 18 июня 2026 года при атаке почти тысячи беспилотников около 200 из них сбили на подлете к Москве, однако несколько аппаратов попали в нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Это показывает, что большое число перехватов не устраняет риск единичного поражения промышленного объекта.

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