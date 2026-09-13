Силы ПВО сбили 389 БПЛА за ночь над регионами России
Силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Чувашии, а также акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.
В татарстанском Нижнекамске при атаке погибли два человека, еще шесть получили ранения. На одном из предприятий города начался пожар.
Удаленность Нижнекамска примерно на 1,2 тыс. км от Украины не исключает атак на промышленную инфраструктуру. В ночь на 10 августа 2026 года предыдущий налет на город привел к гибели 13 человек, в том числе ребенка, и обращениям за медицинской помощью 78 пострадавших, а в августе 2025 года власти Татарстана сообщали, что целями беспилотников стали ключевые промышленные объекты региона; тогда заводы продолжили работу, пострадавших не было.
Массированный налет создает для ПВО задачу одновременно прикрывать удаленные друг от друга районы и объекты. 18 июня 2026 года при атаке почти тысячи беспилотников около 200 из них сбили на подлете к Москве, однако несколько аппаратов попали в нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Это показывает, что большое число перехватов не устраняет риск единичного поражения промышленного объекта.