Силы ПВО сбили 389 БПЛА за ночь над регионами России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Чувашии, а также акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

В татарстанском Нижнекамске при атаке погибли два человека, еще шесть получили ранения. На одном из предприятий города начался пожар.