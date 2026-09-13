Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Шлемоуправительница

Новая первая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла US Open

Победительницей Открытого чемпионата США стала Елена Рыбакина из Казахстана. Впервые обеспечив себе по ходу этого турнира лидерство в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), она и завершила его блестяще, сломив сопротивление в трех партиях чемпионки двух предыдущих лет белоруски Арины Соболенко. Это уже третий титул, завоеванный Рыбакиной на мейджорах за карьеру, и второй — в нынешнем сезоне. Теперь у нее есть хорошие шансы остаться первой в мире до конца года.

Чемпионский трофей Елене Рыбакиной (на фото — слева) вручала Мария Шарапова, которая выиграла US Open 20 лет назад

Чемпионский трофей Елене Рыбакиной (на фото — слева) вручала Мария Шарапова, которая выиграла US Open 20 лет назад

Фото: Adam Hunger / AP

Чемпионский трофей Елене Рыбакиной (на фото — слева) вручала Мария Шарапова, которая выиграла US Open 20 лет назад

Фото: Adam Hunger / AP

Арина Соболенко, раздолбив с досады о корт ракетку с ободом стильного зеленого цвета, грустила в компании своего жениха — бразильского бизнесмена и автогонщика Георгиоса Франгулиса, который перед этим два с половиной часа переживал за невесту вместе с ее тренерами. А Елена Рыбакина тем временем принимала поздравления от Марии Шараповой — победительницы нью-йоркского мейджора 20-летней давности, которой по случаю этого юбилея через несколько минут будет доверено вручить теннисистке из Казахстана чемпионский трофей. Это был очередной триумф, к которому Рыбакина вместе со своим отцом Андреем Рыбакиным, также стоявшим неподалеку бывшим продюсером телекомпании «НТВ-Плюс», шла уже очень давно. О том, как это было, еще предстоит написать мемуары, и в них, возможно, найдут отражение подробности взаимоотношений Рыбакиной с ее тренером хорватом Стефано Вуковым, которого она со скандалом уволила два года назад перед стартом US Open, а через 12 месяцев вернула в свою команду, заложив тем самым базу для подъема на вершину мирового рейтинга.

Это был во многих отношениях нетривиальный финал.

Достаточно сказать, что на протяжении 38 лет после того, как в 1988 году Открытый чемпионат Австралии вслед за US Open начал проводиться на харде, одна и та же пара финалисток в ходе одного сезона разыгрывала титулы на этих двух мейджоров единственный раз. Дело было в 1994 году, когда испанка Аранча Санчес Викарио в Нью-Йорке взяла у немки Штеффи Граф реванш за мельбурнское поражение. Тот результат был признан весьма неожиданным, и больше испанская теннисистка на быстрых кортах турниры Большого шлема никогда не выигрывала.

Но сейчас, в случае с Соболенко и Рыбакиной, соотношение сил было иным. Семь с половиной месяцев спустя после победы представительницы Казахстана над белоруской в финале Australian Open по-своему закономерным выглядел любой исход их нового противостояния. Пожалуй, самым логичным исходом финала на арене «Артур Эш» была бы ничья, которая в теннисе невозможна. Ведь по уровню игры эти две мощные спортсменки практически равны, и уже несколько раз судьбу их матчей определяли возникавшие по ходу дела мелкие психологические нюансы. Побеждала та, которая в решающие мгновения лучше справлялась со своими нервами.

В конечном счете могучей Соболенко оказалось не под силу то, что в свой звездный час смогла сотворить невысокая, но обладавшая великим терпением Санчес Викарио. Белоруска снова уступила, причем события развивались по мельбурнскому сценарию. Первый сет Рыбакина опять выиграла со счетом 6:4 — с той лишь разницей, что единственный брейк ею был сделан не в первом, а в пятом гейме, завершившемся двойной ошибкой Соболенко. А исход второй партии определился в заключительном, но только не 10-м, а 12-м гейме на рыбакинской подаче. Соболенко в те минуты продемонстрировала весь свой богатейший арсенал. Она ювелирно укорачивала, вовремя шла вперед и мощно принимала.

Как и тогда в Австралии, могло показаться, что назревает перелом.

Но стоило Рыбакиной выйти из зоны психологической турбулентности, как у нее опять полетела подача, а Соболенко, в свою очередь, начала ошибаться чаще, чем это было допустимо. В Мельбурне в решающей партии она по крайней мере вела — 3:0, а тут рассыпалась вскоре после возобновления игры, позволив сопернице сделать два брейка — в третьем и седьмом геймах. И Рыбакина, которая вышла на последний гейм подавать с выражением полной решимости на лице, была обязана этим воспользоваться. Несмотря на две двойные ошибки при счете 5:2, своим 12-м эйсом она закончила все, победив — 6:4, 5:7, 6:2 — за 2 часа 21 минуту.

Рыбакина имела преимущество практически во всех статистических компонентах, за исключением показателя попадания первой подачи. Он низковат (47%, а в первой партии — вообще лишь 27%), но даже это Соболенко не помогло. После победы на двух мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами эта яркая и умелая спортсменка временами играет в отменный теннис, но в психологическом плане все чаще напоминает боксера, который, побывав однажды в нокауте, никак не вернет себе способность держать удар. Вот и на этот раз активными очками она добыла на 4 очка меньше соперницы, а невынужденных ошибок допустила на 13 больше, в общей сложности 35, в том числе 15 — в короткой решающей партии. В целом своей игрой на этом US Open Соболенко, возможно, заслуживала того, чтобы впервые с 2022 года не оказаться без титулов на мейджорах. Но и в том, чем все закончилось, ничего удивительного нет.

Ну а в карьере Рыбакиной, чей первый взлет случился на триумфальном для нее Wimbledon 2022 года, возможно, наступила кульминация. Мудро пожертвовав «тысячником» в Цинциннати, где она снялась с четвертьфинала из-за недомогания в области лодыжки, 27-летняя теннисная звезда из Казахстана, которая по-прежнему часто бывает в Москве, отменно подготовилась к US Open и стопроцентно решила все задачи, стоявшие перед ней на этом турнире. Сначала она дошла до полуфинала и сама, без чужой помощи гарантировала себе титул первой ракетки мира, а затем в прекрасном, только одной ей присущем стиле доказала превосходство в финале над самой принципиальной своей конкуренткой. И теперь на ее счету уже три покоренных мейджора из четырех. Исключением остается лишь Roland Garros, на котором она дважды была в четвертьфинале.

Впрочем, спор Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге по итогам года не завершен.

Предстоящая азиатская осенняя серия турниров, к которой многие теннисистки подходят на фоне накопившейся усталости, порой непредсказуема. На сегодняшний день преимущество Рыбакиной в главной, 52-недельной классификации WTA составляет более 2000 очков, но по результатам нынешнего года она опережает Соболенко примерно на 1000 баллов. То есть белоруска проигрывает не так уж много.

Евгений Федяков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд