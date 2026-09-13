Шлемоуправительница

Победительницей Открытого чемпионата США стала Елена Рыбакина из Казахстана. Впервые обеспечив себе по ходу этого турнира лидерство в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), она и завершила его блестяще, сломив сопротивление в трех партиях чемпионки двух предыдущих лет белоруски Арины Соболенко. Это уже третий титул, завоеванный Рыбакиной на мейджорах за карьеру, и второй — в нынешнем сезоне. Теперь у нее есть хорошие шансы остаться первой в мире до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионский трофей Елене Рыбакиной (на фото — слева) вручала Мария Шарапова, которая выиграла US Open 20 лет назад

Фото: Adam Hunger / AP Чемпионский трофей Елене Рыбакиной (на фото — слева) вручала Мария Шарапова, которая выиграла US Open 20 лет назад

Фото: Adam Hunger / AP

Арина Соболенко, раздолбив с досады о корт ракетку с ободом стильного зеленого цвета, грустила в компании своего жениха — бразильского бизнесмена и автогонщика Георгиоса Франгулиса, который перед этим два с половиной часа переживал за невесту вместе с ее тренерами. А Елена Рыбакина тем временем принимала поздравления от Марии Шараповой — победительницы нью-йоркского мейджора 20-летней давности, которой по случаю этого юбилея через несколько минут будет доверено вручить теннисистке из Казахстана чемпионский трофей. Это был очередной триумф, к которому Рыбакина вместе со своим отцом Андреем Рыбакиным, также стоявшим неподалеку бывшим продюсером телекомпании «НТВ-Плюс», шла уже очень давно. О том, как это было, еще предстоит написать мемуары, и в них, возможно, найдут отражение подробности взаимоотношений Рыбакиной с ее тренером хорватом Стефано Вуковым, которого она со скандалом уволила два года назад перед стартом US Open, а через 12 месяцев вернула в свою команду, заложив тем самым базу для подъема на вершину мирового рейтинга.

Это был во многих отношениях нетривиальный финал.

Достаточно сказать, что на протяжении 38 лет после того, как в 1988 году Открытый чемпионат Австралии вслед за US Open начал проводиться на харде, одна и та же пара финалисток в ходе одного сезона разыгрывала титулы на этих двух мейджоров единственный раз. Дело было в 1994 году, когда испанка Аранча Санчес Викарио в Нью-Йорке взяла у немки Штеффи Граф реванш за мельбурнское поражение. Тот результат был признан весьма неожиданным, и больше испанская теннисистка на быстрых кортах турниры Большого шлема никогда не выигрывала.

Но сейчас, в случае с Соболенко и Рыбакиной, соотношение сил было иным. Семь с половиной месяцев спустя после победы представительницы Казахстана над белоруской в финале Australian Open по-своему закономерным выглядел любой исход их нового противостояния. Пожалуй, самым логичным исходом финала на арене «Артур Эш» была бы ничья, которая в теннисе невозможна. Ведь по уровню игры эти две мощные спортсменки практически равны, и уже несколько раз судьбу их матчей определяли возникавшие по ходу дела мелкие психологические нюансы. Побеждала та, которая в решающие мгновения лучше справлялась со своими нервами.

В конечном счете могучей Соболенко оказалось не под силу то, что в свой звездный час смогла сотворить невысокая, но обладавшая великим терпением Санчес Викарио. Белоруска снова уступила, причем события развивались по мельбурнскому сценарию. Первый сет Рыбакина опять выиграла со счетом 6:4 — с той лишь разницей, что единственный брейк ею был сделан не в первом, а в пятом гейме, завершившемся двойной ошибкой Соболенко. А исход второй партии определился в заключительном, но только не 10-м, а 12-м гейме на рыбакинской подаче. Соболенко в те минуты продемонстрировала весь свой богатейший арсенал. Она ювелирно укорачивала, вовремя шла вперед и мощно принимала.

Как и тогда в Австралии, могло показаться, что назревает перелом.

Но стоило Рыбакиной выйти из зоны психологической турбулентности, как у нее опять полетела подача, а Соболенко, в свою очередь, начала ошибаться чаще, чем это было допустимо. В Мельбурне в решающей партии она по крайней мере вела — 3:0, а тут рассыпалась вскоре после возобновления игры, позволив сопернице сделать два брейка — в третьем и седьмом геймах. И Рыбакина, которая вышла на последний гейм подавать с выражением полной решимости на лице, была обязана этим воспользоваться. Несмотря на две двойные ошибки при счете 5:2, своим 12-м эйсом она закончила все, победив — 6:4, 5:7, 6:2 — за 2 часа 21 минуту.

Рыбакина имела преимущество практически во всех статистических компонентах, за исключением показателя попадания первой подачи. Он низковат (47%, а в первой партии — вообще лишь 27%), но даже это Соболенко не помогло. После победы на двух мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами эта яркая и умелая спортсменка временами играет в отменный теннис, но в психологическом плане все чаще напоминает боксера, который, побывав однажды в нокауте, никак не вернет себе способность держать удар. Вот и на этот раз активными очками она добыла на 4 очка меньше соперницы, а невынужденных ошибок допустила на 13 больше, в общей сложности 35, в том числе 15 — в короткой решающей партии. В целом своей игрой на этом US Open Соболенко, возможно, заслуживала того, чтобы впервые с 2022 года не оказаться без титулов на мейджорах. Но и в том, чем все закончилось, ничего удивительного нет.

Ну а в карьере Рыбакиной, чей первый взлет случился на триумфальном для нее Wimbledon 2022 года, возможно, наступила кульминация. Мудро пожертвовав «тысячником» в Цинциннати, где она снялась с четвертьфинала из-за недомогания в области лодыжки, 27-летняя теннисная звезда из Казахстана, которая по-прежнему часто бывает в Москве, отменно подготовилась к US Open и стопроцентно решила все задачи, стоявшие перед ней на этом турнире. Сначала она дошла до полуфинала и сама, без чужой помощи гарантировала себе титул первой ракетки мира, а затем в прекрасном, только одной ей присущем стиле доказала превосходство в финале над самой принципиальной своей конкуренткой. И теперь на ее счету уже три покоренных мейджора из четырех. Исключением остается лишь Roland Garros, на котором она дважды была в четвертьфинале.

Впрочем, спор Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге по итогам года не завершен.

Предстоящая азиатская осенняя серия турниров, к которой многие теннисистки подходят на фоне накопившейся усталости, порой непредсказуема. На сегодняшний день преимущество Рыбакиной в главной, 52-недельной классификации WTA составляет более 2000 очков, но по результатам нынешнего года она опережает Соболенко примерно на 1000 баллов. То есть белоруска проигрывает не так уж много.

Евгений Федяков