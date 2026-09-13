В результате опрокидывания «УАЗа» погиб подросток в Новосибирской области

В Куйбышевском районе Новосибирской области 12 сентября около 18:00 произошло ДТП, в котором погиб подросток. По факту инцидента межрайонная прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.

Трагедия произошла в двух километрах от поселка Кондусла. Не справившись с управлением «УАЗом-Хантер», 15-летний водитель съехал на обочину, после чего произошло опрокидывание автомобиля на крышу. В автомобиле находились трое несовершеннолетних пассажиров. Один из них в результате ДТП погиб. Несовершеннолетний водитель за медицинской помощью не обращался, отметили в ГАИ.

Полиция проводит доследственную проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Михаил Кичанов