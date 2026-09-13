Бело-голубые реализовали преимущество чужого поля

По ходу восьмого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» переместилось с третьей на вторую позицию. Это произошло после того, как оно с трудом сломило сопротивление «Оренбурга» — 1:0, забив на 90-й минуте, а находившийся на второй строчке ЦСКА оступился в матче с «Рубином», сыграв вничью — 1:1. Набрав, как и армейцы, 16 очков, динамовцы опередили их по дополнительным показателям. «Зенит» победил «Локомотив» 2:1 и с 15 баллами обошел «Спартак», который встретится с «Ростовом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Несмотря на то что «Зенит» перед восьмым туром был только пятым, а «Локомотив» и вовсе располагался на 13-м месте, их противостояние в Санкт-Петербурге все равно выделялось на фоне остальных матчей. Тем более что московские клубы уже доставили массу проблем действующему чемпиону России, который потерпел поражения от «Родины», «Спартака» и ЦСКА, обыграв лишь «Динамо». Да и «Локомотив» приехал после того, как наконец-то одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде очень крепкую «Балтику» благодаря голу Андрея Мостового.

Сейчас взятый в аренду у «Зенита» полузащитник по каким-то причинам остался на скамейке запасных. Зато с первых минут вышел другой новобранец железнодорожников — приобретенный у «Балтики» Николай Титков. Кроме того, впервые появился в стартовом составе нападающий Николай Комличенко. При этом по медицинским показаниям отсутствовали два центральных защитника Сесар Монтес и Жерзино Ньямси. В заявке «Локомотива» вообще оказался всего один легионер — бразилец Лукас Фассон.

Тем не менее команда Михаила Галактионова держала фасон и на 18-й минуте открыла счет. Илья Еремеев выиграл борьбу у Вильмара Барриоса в центре поля, Сергей Бабкин тут же закинул завоеванный мяч налево Александру Руденко, который зашел в штрафную площадь и неотразимо зарядил в дальний угол.

А вскоре еще перебравшийся из «Локомотива» в «Зенит» опорник Артем Карпукас по старой памяти отдал голевую передачу бывшему одноклубнику Комличенко, и хозяевам повезло, что форвард, очутившись с глазу на глаз с голкипером Денисом Адамовым, смазал удар.

Видимо, пока он не набрал оптимальную форму. Но в целом бронзовые призеры прошлого чемпионата явно набирают обороты и в первом тайме почти ничего не дали создать петербуржцам.

Впрочем, как только игра возобновилась после перерыва, москвичи пропустили со стандарта на 47-й минуте. Мяч заметался по их штрафной и в итоге достался защитнику Кевину Андраде, который стоял один под воротами и просто не мог не забить в такой ситуации. У Титкова был шанс снова вывести гостей вперед, но Адамов отразил его удар. Железнодорожники и дальше играли с «Зенитом» как минимум на равных, однако позиционная ошибка Фассона на 70-й минуте привела ко второму голу в их ворота. К тому же бразильский защитник еще и проиграл забег своему соотечественнику Луису Энрике, отпустив его один на один с вратарем. Ну а тот технично расправился с Антоном Митрюшкиным. Мостового выпустили лишь на 83-й минуте, и он успел отметиться только желтой карточкой, хотя в концовке подопечные Галактионова приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Даже Митрюшкин был замечен в чужой штрафной.

«Зенит» победил 2:1 и с 15 очками в промежуточной турнирной таблице опередил «Спартак» с «Динамо», которое принимало «Оренбург». Правда, в связи с тем, что «ВТБ Арена» была занята, формально домашний матч бело-голубые проводили на «РЖД Арене». Три победы подряд в столичных дерби с «Родиной», «Локомотивом» и «Спартаком» заметно улучшили их положение, и они стали третьими в премьер-лиге. Даже дисквалификация Константина Тюкавина, казалось, не могла помешать им продлить эту серию.

Занявший его место в центре нападения Иван Сергеев сразу продемонстрировал заряженность на гол, и голкипер Богдан Овсянников совершил красочный сейв. Но южноуральцы ответили опасным ударом Андрея Касаджикова, завершившимся спасением динамовского вратаря Андрея Лунева, и вообще показали, что отнюдь неслучайно недавно отняли очки в Москве у «Спартака». Какую-то угрозу для Овсянникова представляли разве что угловые в исполнении хозяев. Только в конце первого тайма Хуану Касересу удалось прорваться в штрафную с правого фланга и организовать голевой момент.

Парагваец сыграл на Сергеева, который находился в идеальной позиции практически перед полностью открытыми воротами. Однако нападающий умудрился даже не попасть в створ.

Сразу после перерыва Сергеев опять каким-то чудом не добил мяч в пустые ворота, когда он отскочил от штанги после срезки Данилы Хотулева и сейва Овсянникова. Ярослав Гладышев все-таки доработал эпизод и заработал пенальти, который был назначен после того, как Евгений Болотов помог себе рукой, блокируя его добивание. Но великолепный Овсянников и здесь спас гостей, потащив удар Максима Осипенко с 11-метровой отметки. Динамовцы во втором тайме владели еще более ощутимым преимуществом, чем в первом, и все равно не могли реализовать его. А в конце матча и «Оренбург» трижды потревожил Лунева.

Главный тренер московского клуба Сандро Шварц решил использовать в роли джокера новичка Максимилиано Гутьерреса, хотя гораздо лучше вошел в игру Дмитрий Скопинцев. Но настоящий шедевр сотворил другой запасной бело-голубых — Виктор Окишор. На 90-й минуте 19-летний полузащитник так жахнул из-за штрафной, что даже Овсянников уже не вытащил, тем более что там был и небольшой рикошет. После пропущенного гола вторые желтые карточки один за другим получили Руслан Куль и Максим Сивис, так что «Оренбург» заканчивал матч вдевятером, да еще чуть не спровоцировал массовую потасовку. «Динамо» вырвало победу 1:0 и с 16 очками в режиме реального времени поднялось на второе место.

Откатившийся на третью строчку ЦСКА в восьмом туре встретился дома с «Рубином», у которого на днях увел, что называется, из-под носа одного из самых горячих футболистов на стартовом отрезке нынешнего сезона Ивана Олейникова. Полузащитник «Крыльев Советов», входящий с пятью очками в число лидеров чемпионата по системе «гол плюс пас», уже был готов подписать контракт с казанцами, но армейцы перехватили его. Правда, в стартовый состав наставник красно-синих Дмитрий Игдисамов Олейникова не включил.

Между тем уже на второй минуте включился VAR после падения Матвея Кисляка в штрафной гостей. На повторе главный арбитр Инал Танашев тоже увидел нарушение со стороны Велдина Ходжи и указал на «точку». Иван Обляков уверенно исполнил пенальти, и на шестой минуте ЦСКА повел 1:0. Но VAR среагировал и на фол защитника хозяев Матеуса Рейса против Андерсона Арройо, который потянул на прямую красную карточку. Так уже на 15-й минуте москвичи лишились одного игрока. Причем бразилец на прощание еще толкнул Танашева, только усугубив свою вину и дав повод увеличить срок дисквалификации. Арройо потом еще и лично мог наказать соперника, но ему фантастически не повезло. После того, как колумбиец врезал в перекладину, мяч угодил в центрального защитника армейцев Жуана Виктора и снова срикошетил в верхний каркас ворот.

В большинстве «Рубин» прочно обосновался на чужой половине поля, пытаясь расшатать свернувшийся в оборону ЦСКА, который периодически разворачивался и довольно колко контратаковал.

Постепенно москвичи совсем адаптировались к игре в меньшинстве, хотя Александар Юкич в конце первого тайма мог получше распорядиться хорошей передачей Ходжи, а уже в начале второго чуть-чуть не хватило точности Жахонгиру Урозову. Но на 57-й минуте после подачи углового Арройо все-таки заколотил мяч головой через руки голкипера Владислава Торопа. Причем будь поточнее Жак-Жюльен Сиве, казанцы могли быстро развить успех. А еще центральный защитник красно-синих Кирилл Данилов принял на себя удар с убойной дистанции Ильи Самошникова.

Конечно, армейцам было тяжело так долго играть в меньшинстве и особенно созидать. При этом Игдисамов практически не делал замены. Олейников вышел на 81-й минуте вместо Кирилла Глебова, а до этого еще только Лусиано Гонду поменял Тамерлана Мусаева. Но и гости так умаялись, что даже с пятью свежими футболистами не смогли перебегать и дожать хозяев. А если бы Кисляк в концовке как следует обработал острый пас Олейникова, еще неизвестно, чем бы все кончилось. В результате Танашев зафиксировал ничью 1:1. ЦСКА с 16 очками догнал «Динамо», уступив ему второе место по дополнительным показателям.

Александр Ильин