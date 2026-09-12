Теннисистка Анна Пушкарева проиграла в финале юниорского US Open

Российская теннисистка Анна Пушкарева проиграла китаянке Сунь Синьжань в финале юниорского Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Пушкарева

Фото: Toby Melville / Reuters Анна Пушкарева

Фото: Toby Melville / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу Сунь Синьжань.

17-летняя Пушкарева занимает 971-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Сунь Синьжань — 16 лет, она 599-я в рейтинге. Анна Пушкарева стала первой россиянкой за последние 16 лет, которая дошла до финала юниорского US Open.

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Матчи турнира проходят на хардовых кортах National Tennis Center. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 сентября, в мужском — на следующий день. Действующие победители турнира — Арина Соболенко и Карлос Алькарас.