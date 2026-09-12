Лидер североирландских юнионистов отверг слова Трампа об объединении Ирландии
Лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Гэвин Робинсон заявил, что будущее страны не может определять президент США Дональд Трамп. Так политик прокомментировал высказывание американского президента о том, что объединение Ирландии «все равно рано или поздно произойдет».
«Президент Трамп лучше, чем кто-либо другой, знает, что выборы имеют значение. Конституционное будущее Северной Ирландии будет определяться североирландским народом, а не комментариями в Лондоне, Дублине или Вашингтоне»,— написал Гэвин Робинсон в соцсети Х.
Остров Ирландия с 1921 года разделен на Республику Ирландию и Северную Ирландию. По Белфастскому соглашению, если большинство населения Северной Ирландии выразит желание выйти из состава Великобритании, власти должны провести референдум об объединении с Ирландией.
Практическим ограничением для голосования остается позиция Лондона: британский премьер Энди Бернхэм заявлял, что ему неизвестно о поддержке большинством проведения референдума по объединению Ирландии, и что пока ситуация не изменится, голосования не будет.
Политический фон спора изменился после выборов в Североирландскую ассамблею в мае 2022 года. Тогда «Шинн Фейн», выступающая за воссоединение Ирландии, впервые в истории победила на таких выборах и получила как минимум 27 из 90 мест.