Минобороны России отчиталось об ударе по сухогрузу в порту Одесса

Вооруженные силы России днем 12 сентября ударили по сухогрузу в порту Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Судно доставляло военные грузы для вооруженных сил Украины, считает российское Минобороны.

В ночь на 12 сентября российские военнослужащие ударили по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье, Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам, а также объектам в Кривом Роге и Днепропетровске.