ВС РФ поразили поставляющий металл для техники ВСУ комбинат «Запорожсталь»
ВС России поразили предприятия металлургической промышленности на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по промышленным объектам Украины в Запорожской и Днепропетровской областях. Одной из целей стал металлургический комбинат «Запорожсталь» в городе Запорожье.
Этот комбинат, как утверждает Минобороны РФ,— один из основных поставщиков листового металлопроката для защитных конструкций и брони для военной техники ВСУ, а также пластин для бронежилетов.
Кроме того, в Кривом Роге российские войска поразили металлургический комбинат, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Там же под удар попали Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, обеспечивающие добычу, обогащение и агломерацию железной руды, используемой в военном производстве.
В Днепропетровске был поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь», который считается крупнейшим на Украине производителем металлопроката для продукции военного назначения. Удары наносились с воздуха, земли, моря, а также с применением ударных беспилотников.
В Кривом Роге 16 августа 2026 года Вооруженные силы России уже наносили удар по металлургическому комбинату, выпускающему стальной прокат для производства вооружения и военной техники. Также 5 сентября 2026 года российские войска поразили Днепровский металлургический завод и комбинат «Каметсталь» в Днепропетровской области, которые названы крупнейшими поставщиками металлопродукции для ВСУ. Эти удары свидетельствуют о целенаправленных действиях по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
29 августа 2026 года Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию военной промышленности Украины в Киеве, специализирующемуся на сборке и техобслуживании дистанционно управляемых катеров. Кроме того, 29 августа 2026 года был поражен транспортно-логистический центр «Фим Сервис» в населенном пункте Чайки, склады которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет «Фламинго». Такие действия направлены на нарушение производственных и логистических цепочек, связанных с изготовлением военной техники.