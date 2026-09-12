ВС РФ поразили поставляющий металл для техники ВСУ комбинат «Запорожсталь»

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по промышленным объектам Украины в Запорожской и Днепропетровской областях. Одной из целей стал металлургический комбинат «Запорожсталь» в городе Запорожье.

Этот комбинат, как утверждает Минобороны РФ,— один из основных поставщиков листового металлопроката для защитных конструкций и брони для военной техники ВСУ, а также пластин для бронежилетов.

Кроме того, в Кривом Роге российские войска поразили металлургический комбинат, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Там же под удар попали Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты, обеспечивающие добычу, обогащение и агломерацию железной руды, используемой в военном производстве.

В Днепропетровске был поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь», который считается крупнейшим на Украине производителем металлопроката для продукции военного назначения. Удары наносились с воздуха, земли, моря, а также с применением ударных беспилотников.