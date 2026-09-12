МИД Индии поблагодарил Россию за поддержку в рамках БРИКС

Министерство иностранных дел Индии поблагодарило Россию за твердую поддержку председательства страны в БРИКС и активное партнерство. Об этом заявил секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела.

«Мы очень рады, что, работая вместе, смогли добиться практических результатов»,— добавил господин Далела в комментарии для «РИА Новости».

Саммит БРИКС проходит 12 и 13 сентября в Нью-Дели. Он приурочен к 20-летию создания организации. На высшем уровне на мероприятии представлены восемь стран, в том числе Россия. В первый день саммита лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию.