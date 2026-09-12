Супермаркет и детский спортивный клуб в Таганроге повреждены при ударе БПЛА

Частный детский футбольный клуб «Авангард» в Таганроге получил повреждения при ударе беспилотников. Кроме того, загорелись продуктовый склад и супермаркет «Светофор». Пожары потушены. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Это второй случай удара дрона по футбольному клубу «Авангард», добавил глава региона. В предыдущий раз его полностью восстановили на деньги собственника. «Ежедневно здесь занимаются футболом более 300 детей в возрасте от 4 лет и подростков»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По данным губернатора, прошлой ночью над Таганрогом и 11 районами Ростовской области сбили более 70 беспилотников. Предыдущая массированная атака на регион произошла днем ранее. В ночь на 11 сентября над областью сбили более 90 БПЛА и ракет, сообщал Юрий Слюсарь.