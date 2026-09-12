Reuters: Ирак перекрыл границу с Ираном в районе обнаружения установок для БПЛА

В Ираке закрыли пограничный с Ираном район Аль-Тайиб после обнаружения площадок для запуска беспилотников. Об этом сообщают два иракских военных источника Reuters.

Иракские силы безопасности обнаружили пусковые установки для дронов вблизи границы в районе аль-Тиб в южной провинции Майсан, подтверждают источники AFP в силовых структурах. Расследование началось после атаки на саудовский нефтепровод «Восток-Запад». По заявлениям Эр-Рияда и Багдада, нападение было совершено с территории Ирака.

После инцидента командующего войсками в провинции Майсан отстранили от должности. МИД Саудовской Аравии принял во внимание, что Ирак запустил расследование, и не стал наносить ответные удары.