Reuters: Ирак перекрыл границу с Ираном в районе обнаружения установок для БПЛА
В Ираке закрыли пограничный с Ираном район Аль-Тайиб после обнаружения площадок для запуска беспилотников. Об этом сообщают два иракских военных источника Reuters.
Иракские силы безопасности обнаружили пусковые установки для дронов вблизи границы в районе аль-Тиб в южной провинции Майсан, подтверждают источники AFP в силовых структурах. Расследование началось после атаки на саудовский нефтепровод «Восток-Запад». По заявлениям Эр-Рияда и Багдада, нападение было совершено с территории Ирака.
После инцидента командующего войсками в провинции Майсан отстранили от должности. МИД Саудовской Аравии принял во внимание, что Ирак запустил расследование, и не стал наносить ответные удары.
В мае 2026 года ПВО Саудовской Аравии перехватила три беспилотника, которые, по данным военного ведомства, были направлены со стороны Ирака. Это произошло на фоне сообщений Reuters о том, что сотни беспилотников, наносивших удары по странам Персидского залива во время войны с Ираном, запускались с иракской территории.
На территории Ирака в апреле 2026 года действовали проиранские группировки, которые после начала войны в Иране наносили удары ракетами и беспилотниками по американскому посольству в Багдаде и другим объектам. Во время той же войны ВВС Саудовской Аравии наносили удары по связанным с Ираном шиитским группировкам в Ираке, в том числе по объектам у саудовской границы. На этом фоне обнаружение пусковых установок вблизи иракско-иранской границы и начатое Багдадом расследование напрямую затрагивают отношения Ирака с Эр-Риядом.