Число жертв пожара на пароме у берегов Филиппин превысило 70

Количество погибших при пожаре на пассажирском пароме MV June Aster у берегов филиппинского острова Палаван выросло с 35 до 76. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.

13 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, следует из сообщения береговой охраны Филиппин в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

MV June Aster следовал из района Басеко в Маниле в Корон на острове Палаван. Пожар произошел в ночь на 10 сентября. На борту находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Причина ЧП пока не установлена.