Число жертв пожара на пароме у берегов Филиппин превысило 70
Количество погибших при пожаре на пассажирском пароме MV June Aster у берегов филиппинского острова Палаван выросло с 35 до 76. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.
13 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, следует из сообщения береговой охраны Филиппин в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
MV June Aster следовал из района Басеко в Маниле в Корон на острове Палаван. Пожар произошел в ночь на 10 сентября. На борту находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Причина ЧП пока не установлена.
Ситуация с безопасностью морских перевозок на Филиппинах давно считается нестабильной: многие прошлые происшествия с паромами были связаны с перегруженностью судов, неблагоприятными погодными условиями и несоблюдением правил безопасности. Страна состоит из более чем семи тысяч островов, морское сообщение между ними развито слабо, и суда зачастую оказываются переполнены, что само по себе становится одной из причин инцидентов.
Саму спасательную операцию осложняет состояние судна: за ночь под воздействием течения и ветра сгоревший паром отнесло дальше от места происшествия. Судно продолжает дымиться, сохраняется риск взрыва — по данным береговой охраны, это затрудняет доступ к парому и поиск людей.