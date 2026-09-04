Воронежский «Факел» оштрафуют за поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

Российский футбольный союз (РФС) оштрафует воронежский футбольный клуб «Факел» на 45 тыс. руб. за поведение болельщиков на матче с «Зенитом». Он прошел в Воронеже 29 августа в рамках шестого тура РПЛ и закончился со счетом 0:1. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на последнем заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Как уточнили в РФС, штраф в размере 25 тыс. руб. назначен за то, что зрители бросали на футбольное поле некие предметы, 20 тыс. руб. — за то, что они скандировали оскорбительные выражения.

В начале недели Советский райсуд Воронежа запретил двоим болельщикам «Факела» три года ходить на спортивные матчи и арестовал их на двое суток. Они получили такое наказание из-за того, что бросили две бутылки с водой объемом 0,5 л в сторону футболистов во время упомянутого матча воронежского клуба с петербургским. Эти действия суд квалифицировал как грубое нарушение правил поведения на соответствующих мероприятиях (ч. 3 ст. 20. 31 КоАП РФ, до 15 суток ареста и запрет до семи лет на посещение матчей).

Алина Морозова