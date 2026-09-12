Экс-кандидата в Госдуму от «Яблока» в Удмуртии Боронину вычеркнули из бюллетеней

Избирком Удмуртии постановил вычеркнуть сведения о председателе реготделения «Яблока» Ие Борониной из избирательных бюллетеней после отмены ее регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. Постановление комиссии от 12 сентября опубликовано на сайте госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ия Боронина, vk Фото: Ия Боронина, vk

Госпожа Боронина была зарегистрирована по Ижевскому одномандатному округу № 39. Территориальные и участковые избиркомы в Удмуртии должны сделать это в срок не позднее 17 сентября. Из постановления также следует, что госпожа Боронина должна вернуть удостоверение зарегистрированного кандидата.

Напомним, Ию Боронину сняли с выборов в Госдуму за использование культового рок-хита Bad to the Bone из кинофильма «Терминатор 2: Судный день» (18+) без лицензии. Такое решение вступило в силу после рассмотрения Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции 11 сентября.

Иск против «яблочницы» подал кандидат, зарегистрированный по тому же округу, председатель реготделения «Справедливой России» Антон Головков. Ия Боронина была единственным представителем «Яблока» на выборах в Удмуртии.

Подробнее об этом читайте в материале «Судный день для кандидата».