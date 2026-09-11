Судный день для кандидата

Кандидата—одномандатника от «Яблока», председателя реготделения партии в Удмуртии Ию Боронину сняли с выборов в Госдуму за использование культового рок-хита Bad to the Bone из кинофильма «Терминатор 2: Судный день» (18+) без лицензии. Такое решение вступило в силу после рассмотрения Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции 11 сентября. Иск против «яблочницы» подал кандидат, зарегистрированный по тому же округу, председатель реготделения «Справедливой России» Антон Головков. Ия Боронина была единственным представителем «Яблока» на выборах в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ия Боронина возглавляет «Яблоко» в Удмуртии более пяти лет

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии Ия Боронина возглавляет «Яблоко» в Удмуртии более пяти лет

Фото: Реготделение «Яблока» в Удмуртии

11 сентября Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о снятии председателя «Яблока» в Удмуртии Ии Борониной с выборов в Госдуму. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

Ия Боронина была зарегистрирована кандидатом по Ижевскому одномандатному округу. 7 сентября Верховный суд Удмуртии (ВС УР) постановил снять ее с выборов по иску председателя реготделения «Справедливой России» Антона Головкова (кандидат по тому же округу). Основанием для этого стало нарушение авторских прав на рок-песню Bad to the Bone американского исполнителя Джорджа Торогуда и его группы The Destroyers.

Bad to the Bone — заглавный трек Джорджа Торогуда и его группы The Destroyers с одноименного альбома 1982 года. В частности, композиция звучала в фильмах «Терминатор 2: Судный день» (18+), «Майор Пейн» (16+) и «Трудный ребенок» (6+).

«Ъ-Удмуртия» ознакомился с исковыми требованиями. Из материалов дела следует, что этот трек использовался в видеозаписях, прикрепленным к постам Ии Борониной во «ВКонтакте» и мессенджерах Telegram и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикации «яблочница» сделала в августе. Композиция, среди прочего, фигурировала в видеоролике «Как чиновники распродают спортобъекты в Удмуртии» и на монтаже о теледебатах.

Истец посчитал, что госпожа Боронина нарушила законодательство РФ об интеллектуальной собственности. У кандидата нет и не может быть лицензии на песню: права на нее принадлежат звукозаписывающему лейблу Universal Music Group (UMG) / Capitol Records, который принимает оплату только в долларах США. Следовательно, получить лицензию за счет средств избирательного счета кандидата невозможно. Кроме того, «яблочница» не указала имя автора произведения, что, говорится в иске, является самостоятельным основанием для отмены регистрации кандидата.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», 3 сентября избирком Удмуртии удовлетворил жалобу Антона Головкова к Ие Борониной. Эсер просил комиссию признать восемь публикаций «яблочницы» во «ВКонтакте» и Telegram незаконной предвыборной агитацией. Только один член рабочей группы не поддержал жалобу — секретарь рескома КПРФ Юрий Балахонцев. Об этом «яблочница» рассказала в эфире на телеканале «Россия 24».

Заседание ВС УР прошло без Ии Борониной. Утром 10 сентября она написала в Telegram, что не была уведомлена о рассмотрении административного дела и узнала о судебном процессе после звонка из Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции (АСОЮ). При этом апелляционную жалобу на решение ВС УР первым подал господин Головков. «Вероятно, с целью сократить мой срок на обжалование»,— допустила «яблочница». Следом, ознакомившись с материалами дела, жалобу подала и она.

Апелляционные жалобы кандидатов АСОЮ рассмотрел 11 сентября. Против изменения решения ВС УР выступили представители истца, прокуратуры и избиркома Удмуртии. Апелляционная инстанция признала требования истца обоснованными и добавила, в частности, что госпожа Боронина была извещена должным образом. Постановление ВС УР оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу. Ия Боронина снята с выборов в Госдуму. Имеющийся в редакции номер телефона кандидата оказался недоступен.

Ия Боронина возглавляет «Яблоко» в Удмуртии более пяти лет. Она была единственным кандидатом—одномандатником в республике, представляющим партию. По данным «Яблока», кандидат Боронина стала четвертым лидером реготделения, снятым с выборов в Госдуму по одномандатному округу. Всего по искам представителей других политических объединений в регионах России сняли 18 «яблочников».

Евгений Щепелев