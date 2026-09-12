Песков заявил о риске «мегаэскалации» в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Составлено ИИ-Ассистентъ

Расположение «Ансар Аллах» на побережье и стратегически важных островах у Баб-эль-Мандебского пролива дает движению возможность угрожать проходу судов через узкий морской коридор. Противники хуситов уже предупреждали, что те намерены блокировать пролив по примеру перекрытия Ираном Ормузского пролива, поэтому речь идет не только о локальном изменении контроля, но и о риске прямого воздействия на международное судоходство.

Для защиты торговых судов возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция еще в июле 2026 года пригрозила хуситам решительными мерами и заявила, что ее силы приступили к сопровождению судов, проходящих через пролив. Ранее, в январе 2024 года, после атак маршруты грузовых перевозок изменили 18 судоходных компаний, включая пять крупнейших игроков отрасли, — этот опыт показывает, что угрозы в районе могут быстро приводить к практическим сбоям даже без полного перекрытия пролива.

Значение возможной эскалации определяется масштабом маршрута: по данным за март 2026 года, через Баб-эль-Мандебский пролив проходит около 12% мировой торговли, примерно 9% морских поставок нефти и до 30% контейнерных перевозок. После начала 28 февраля 2026 года войны США и Израиля с Ираном хуситы неоднократно обещали перекрыть пролив в качестве акции возмездия, что связывает угрозу судоходству с уже идущим региональным конфликтом.