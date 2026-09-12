Лавров исключил приостановку СВО для проведения переговоров с Украиной
Глава МИД Лавров: РФ готова к диалогу с Украиной, но не будет останавливать СВО
Россия готова к возобновлению диалога с Украиной, но не будет приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Россия предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в РФ для проведения переговоров, добавил министр. «Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с (президентом России Владимиром.— “Ъ”) Путиным и его командой»,— сказал Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
Последние переговоры делегаций России и Украины состоялись при посредничестве США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. В Кремле рассчитывают, что встречи в таком формате возобновятся «в обозримой перспективе», заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отказ от паузы согласуется с позицией, которую Сергей Лавров формулировал и ранее: Россия прекращает боевые действия, только когда переговоры по мирному урегулированию дадут «твердый устойчивый результат», устраивающий Москву, а вариант прекращения огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей одобрен не будет. В такой конструкции переговоры — не условие для временной паузы, а процесс, который должен сам привести к договоренностям.
Практическая рамка контактов ограничена накопившимися с 2022 года препятствиями: переговоры прекратились в мае 2022 года, а в октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным, пока тот занимает пост президента России.
Последние переговоры при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби: российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Ранее Москва также связывала возможность серьезного разговора с решением юридических вопросов, касающихся легитимности Зеленского и действия указа о запрете переговоров.