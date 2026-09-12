Лавров исключил приостановку СВО для проведения переговоров с Украиной

Россия готова к возобновлению диалога с Украиной, но не будет приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в РФ для проведения переговоров, добавил министр. «Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с (президентом России Владимиром.— “Ъ”) Путиным и его командой»,— сказал Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Последние переговоры делегаций России и Украины состоялись при посредничестве США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. В Кремле рассчитывают, что встречи в таком формате возобновятся «в обозримой перспективе», заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.