Росавиация классифицировала падение самолета Cessna в Татарстане как катастрофу

Падение легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане классифицировано как катастрофа, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушное судно упало утром 12 сентября в огороде частного дома в селе Шемордан. Погибли оба человека на борту — пилот и пассажир.

Расследованием причин авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского управления Росавиации. «Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем»,— указано в сообщении Росавиации.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди рассматриваемых причин авиакатастрофы — ошибка пилота и технические неисправности самолета.