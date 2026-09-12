Росавиация классифицировала падение самолета Cessna в Татарстане как катастрофу
Падение легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане классифицировано как катастрофа, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушное судно упало утром 12 сентября в огороде частного дома в селе Шемордан. Погибли оба человека на борту — пилот и пассажир.
Расследованием причин авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского управления Росавиации. «Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем»,— указано в сообщении Росавиации.
СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди рассматриваемых причин авиакатастрофы — ошибка пилота и технические неисправности самолета.
Предыдущее расследование МАК катастрофы Cessna-172 у Камского Устья 10 июля 2024 года, в которой погибли пилот и двое пассажиров, показывает, какие материалы могут иметь решающее значение: отчет во многом был сформирован на основе записи с экшн-камеры, стоявшей в салоне самолета. Причиной тогда признали неправильные действия пилота, а также установили, что полет выполнялся без необходимой судовой документации на борту.
Техническое расследование и уголовно-правовая проверка могут идти параллельно. Так, по катастрофе гидросамолета Borey под Дудинкой отчет МАК направлялся в следственные органы, где Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.