СКР возбудил уголовное дело после падения самолета в Татарстане

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в селе Шемордан в Татарстане, погибли пилот и пассажир. Среди причин авиакатастрофы СК рассматривает версии об ошибке пилотирования или о технических неисправностях судна.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия, допрашиваются свидетели.