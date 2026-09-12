«Росатом» увеличит число сотрудников на иранской АЭС «Бушер»

«Росатом» уже вернул на АЭС «Бушер» в Иране 47 своих специалистов, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, еще часть специалистов прибудут на станцию для планово-предупредительного ремонта первого блока АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Пока 47 (сотрудников на станции.— "Ъ") на сегодняшний день. Идем к 150»,— сказал Лихачев журналистам на полях саммита БРИКС (цитата по «РИА Новости»).

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока. Работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте было 639 специалистов «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий. Корпорация начала возвращать российских сотрудников на АЭС в августе.