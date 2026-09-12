«Росатом» увеличит число сотрудников на иранской АЭС «Бушер»
«Росатом» уже вернул на АЭС «Бушер» в Иране 47 своих специалистов, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, еще часть специалистов прибудут на станцию для планово-предупредительного ремонта первого блока АЭС.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Пока 47 (сотрудников на станции.— "Ъ") на сегодняшний день. Идем к 150»,— сказал Лихачев журналистам на полях саммита БРИКС (цитата по «РИА Новости»).
АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока. Работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте было 639 специалистов «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий. Корпорация начала возвращать российских сотрудников на АЭС в августе.
Возвращение специалистов на АЭС «Бушер» означает не просто увеличение штата, а восстановление команды для регламентного ремонта действующего энергоблока после вывоза части персонала из-за боевых действий. При этом процесс остается поэтапным: полное возвращение эвакуированных сотрудников увязано с окончательными договоренностями США и Ирана о прекращении боевых действий.
Военная обстановка затронула не только эксплуатационные работы: строительство новых блоков было приостановлено, хотя проект «Росатома» сохранил статус одного из ключевых. Поэтому расширение команды для ремонта первого блока само по себе не означает возобновления всей строительной программы.
Ограничением остается и непосредственная безопасность площадки: 17 марта удар пришелся примерно в 200 м от ядерного реактора. Глава «Росатома» предупреждал, что возможный инцидент на станции может иметь как минимум региональные последствия для стран Ближнего Востока.