Путин: вопрос о совершенствовании МВФ, ВТО и Всемирного банка давно назрел
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО) создавались в совершенно других политических и экономических реалиях, и вопрос об их модернизации давно назрел. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.
«Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», — сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что эти организации остаются каналами диалога между ведущими экономиками мира, поэтому странам БРИКС важно усиливать координацию в этих структурах. При этом глава России отметил, что «одной лишь модернизации действующих институтов управления недостаточно», поскольку появились платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля. По его словам, эти отрасли «требуют собственных, отдельных институтов».
Практический смысл перестройки глобальных институтов — не только добиваться изменения правил МВФ, Всемирного банка и ВТО, но и уменьшать зависимость расчетов от существующей финансовой инфраструктуры. Банки и корпорации ряда стран БРИКС оказались чувствительными к вторичным санкциям США, поэтому частичное соблюдение антироссийских санкций и блокировка расчетов с российскими поставщиками и экспортерами характерны даже для стран, поддерживающих партнерские и дружественные отношения с Россией.
Поэтому обсуждение альтернатив уже получало конкретные очертания: на саммите была достигнута договоренность начать предметную работу над созданием альтернативных платежных систем, и по декларации к следующей встрече лидеров министры финансов и главы центробанков стран объединения должны были рассмотреть вопрос об использовании национальных валют, платежных инструментов и платформ.
На саммите в Казани страны также договорились обсудить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance. Участие в этих проектах предполагалось на добровольной основе, то есть речь идет о дополнении существующей системы, а не о едином обязательном механизме.