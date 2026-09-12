Путин: вопрос о совершенствовании МВФ, ВТО и Всемирного банка давно назрел

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО) создавались в совершенно других политических и экономических реалиях, и вопрос об их модернизации давно назрел. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

«Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что эти организации остаются каналами диалога между ведущими экономиками мира, поэтому странам БРИКС важно усиливать координацию в этих структурах. При этом глава России отметил, что «одной лишь модернизации действующих институтов управления недостаточно», поскольку появились платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля. По его словам, эти отрасли «требуют собственных, отдельных институтов».