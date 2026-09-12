Сыгравший на ЧМ защитник сборной Колумбии Мачадо перешел в «Родину»
Московский футбольный клуб «Родина» подписал контракт с колумбийским защитником Дейвером Мачадо. Официальное заявление появилось в Telegram-канале команды, детали соглашения с 33-летним игроком не раскрываются. Мачадо перешел на правах свободного агента.
Прошлый сезон Мачадо провел во французском «Нанте», в декабре 2025 года он перешел туда из «Ланса». За «Нант» он сыграл 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. До этого футболист более четырех лет выступал за «Ланс», проведя свыше 100 игр, а также играл в еврокубках. Помимо французских клубов, в карьере защитника были бельгийский «Гент» и колумбийские команды «Атлетико Насьональ», «Альянса Петролера» и «Мильонариос».
С 2018 года Мачадо играет за национальную сборную Колумбии, в ее составе провел 16 матчей. На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике защитник вышел на поле в одном матче группового этапа с командой Португалии, который завершился без голов — 0:0.
Подписание Дейвера Мачадо стало для «Родины» шагом в подготовке к дебютному сезону в премьер-лиге: летом 2026 года клуб вместе с воронежским «Факелом» поднялся из второго по рангу дивизиона. Команду возглавляет испанский тренер Хуан Диас, и усиление состава опытным защитником, игравшим на чемпионате мира, выглядит логичным продолжением этой линии.
Для самого игрока переход на правах свободного агента после сезона во французском «Нанте» позволяет без трансферных формальностей сменить клуб, а «Родина» получает футболиста с опытом выступлений в еврокубках и за сборную Колумбии.