Сыгравший на ЧМ защитник сборной Колумбии Мачадо перешел в «Родину»

Московский футбольный клуб «Родина» подписал контракт с колумбийским защитником Дейвером Мачадо. Официальное заявление появилось в Telegram-канале команды, детали соглашения с 33-летним игроком не раскрываются. Мачадо перешел на правах свободного агента.

Прошлый сезон Мачадо провел во французском «Нанте», в декабре 2025 года он перешел туда из «Ланса». За «Нант» он сыграл 16 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. До этого футболист более четырех лет выступал за «Ланс», проведя свыше 100 игр, а также играл в еврокубках. Помимо французских клубов, в карьере защитника были бельгийский «Гент» и колумбийские команды «Атлетико Насьональ», «Альянса Петролера» и «Мильонариос».

С 2018 года Мачадо играет за национальную сборную Колумбии, в ее составе провел 16 матчей. На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике защитник вышел на поле в одном матче группового этапа с командой Португалии, который завершился без голов — 0:0.