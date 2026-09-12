Кремль объяснил слова Путина о европейском контингенте на Украине

Заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, не является красной линией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», — сказал господин Песков ИС «Вести».

Президент Владимир Путин по итогам первого дня визита на саммит БРИКС в Индию 11 сентября заявил журналистам, что у России нет оснований для конфликта с Европой. При этом президент указал, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.

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