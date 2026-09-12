Кремль объяснил слова Путина о европейском контингенте на Украине
Песков: слова Путина о европейских войсках на Украине не являются красной линией
Заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, не является красной линией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», — сказал господин Песков ИС «Вести».
Президент Владимир Путин по итогам первого дня визита на саммит БРИКС в Индию 11 сентября заявил журналистам, что у России нет оснований для конфликта с Европой. При этом президент указал, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.
Главное из заявлений Владимира Путина — в подборке «Ъ».
Отказ от формулировки «красная линия» не означает смягчения российской оценки. Присутствие иностранного военного контингента на Украине Москва публично описывает как угрозу своей безопасности, которая может привести к прямому столкновению России с НАТО; для европейских планов это означает риск жесткой реакции даже в случае, если миссия будет называться миротворческой. Позиция Кремля на этот счет оставалась неизменной: Песков заявлял, что Москва последовательно выступает против любых подобных инициатив.
В марте 2025 года обсуждалась миссия после прекращения огня, план которой подготовили Великобритания и Франция: предполагалось, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты, а более 30 стран заявили о готовности присоединиться. Тогда же Песков называл обсуждение размещения миротворческих войск «опасной тенденцией» и говорил, что присутствие натовских контингентов создаст дополнительную причину для российско-украинского конфликта, а в апреле МИД России заявил, что контингент любой страны может привести к прямому столкновению России с НАТО.