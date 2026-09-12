В ГК «Элемент» прокомментировали сокращения персонала

«Оптимизация штата в АО "Нанотроника" действительно ведется, но она носит исключительно точечный характер»,— передал “Ъ” вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам ГК «Элемент» Ирина Щукина. Ранее “Ъ” сообщал, что пятой части сотрудников АО «Нанотроника» (входит в ГК «Элемент», занимается электронным машиностроением) предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон.

Компания выполняет ОКР и НИОКР в интересах отрасли, собственных серийных продуктов пока нет, заявила госпожа Щукина. Аналитика, системное администрирование, стратегические проекты, управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой. «Это не кризисная ситуация, а оптимизация структуры, проводимая в соответствии с реальными задачами компании»,— заверила Ирина Щукина.

АО «Нанотроника» — дочерняя структура ГК «Элемент», образована в 2023 году. Компания разрабатывает и производит оборудование для производства микроэлектроники. Чистый убыток АО «Нанотроника» в 2025 году увеличился в два раза, с 67,5 млн до 145,97 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка составила 68,7 млн руб. Совокупный штат компании не превышает 100 человек.

Каждому сотруднику, попадающему под оптимизацию, предложено расторжение трудового договора по соглашению сторон с дополнительной компенсацией, подтвердила госпожа Щукина. Она также добавила, что «многим предложен переход в другие компании группы, где они смогут продолжить работу. Такие решения принимаются сотрудниками исключительно на добровольной основе без давления со стороны руководства. И со многими уже удалось достигнуть договоренностей».

В письме авторы уточняли, что оптимизация идет под руководством новой команды управленцев ГК «Элемент» после приобретения компании «Сбером» в январе. Тогда АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю 41,66%. В июле «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%.

«Утрата сотрудников невосполнима в краткосрочной перспективе, поскольку отрасль электронного машиностроения в Российской Федерации находится в стадии восстановления и специалистов соответствующего профиля — как разработчиков, так и производственного персонала, владеющего работой со специальным технологическим оборудованием,— на рынке труда единицы»,— следует из обращения в СМИ, которое “Ъ” передали сотрудники «Нанотроники».

Подготовка такого работника занимает годы, а сложившийся коллектив представляет ценность, не сводимую к сумме отдельных работников. «Уход людей означает не сокращение издержек, а утрату компетенций, а восстановление компетенций потребует существенно больших средств и времени, чем их сохранение, и ставит под вопрос сроки исполнения обязательств предприятия по действующим опытно-конструкторским работам и договорам»,— говорится в обращении.

Подробнее о ситуации в АО «Нанотроника» «Ъ» писал в материале «Элементарное увольнение».

Ника Сизова