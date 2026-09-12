Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: США связали удары по своей базе с полученными Ираном китайскими спутниковыми снимками

Официальные лица США связали спутниковые снимки высокого разрешения, которые китайские компании предоставили Ирану, с ракетным ударом по американской базе в Иордании в июле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно отчету, Иран якобы получал снимки до и после атаки 17 июля на авиабазу «Муваффак Салти». Официальные лица США не назвали китайские организации, предоставившие снимки, и не выдвигали обвинений в прямом участии Пекина. Китайская сторона оспорила эти выводы и потребовала предоставить доказательства.

В результате атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Президент США Дональд Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться»

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд