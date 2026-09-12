WSJ: США связали удары по своей базе с полученными Ираном китайскими спутниковыми снимками

Официальные лица США связали спутниковые снимки высокого разрешения, которые китайские компании предоставили Ирану, с ракетным ударом по американской базе в Иордании в июле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно отчету, Иран якобы получал снимки до и после атаки 17 июля на авиабазу «Муваффак Салти». Официальные лица США не назвали китайские организации, предоставившие снимки, и не выдвигали обвинений в прямом участии Пекина. Китайская сторона оспорила эти выводы и потребовала предоставить доказательства.

В результате атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Президент США Дональд Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться»