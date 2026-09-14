Сегодня исполняется 90 лет поэту Александру Кушнеру

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Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ Александр Кушнер

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов:

— Девяностолетие Александра Кушнера — величайшее событие в культурной жизни России. Это праздник яркой и неиссякающей поэзии одного из лучших поэтов нашей эпохи. Его стихи, блистательное продолжение традиций русской классики, оказались долговечнее всех прочих явлений и направлений, прогрохотавших, как пустые телеги. И остались лишь совершенные строфы Кушнера. Это голос интеллигента, человека с нежной душой и твердыми убеждениями. Эпоха Кушнера оказалась самой долгой. Это говорит о том, что прекрасное побеждает.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»