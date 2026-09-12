В Полевском возбудили уголовное дело после смерти мальчика в бане

В Полевском (Свердловская область) возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) после гибели мальчика от угарного газа в бане, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Трагедия случилась 5 сентября в предбанном помещении на территории частного жилого дома. Ребенок мог задохнуться из-за скопившегося в бане угарного газа от закрытой печной заслонки. «Мальчика обнаружила мать, после чего была вызвана скорая помощь, но ребенка, к сожалению, спасти не удалось. Более подробные и точные обстоятельства сейчас выясняются», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, законные представители мальчика к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей не привлекались.